Волгоградские спасатели выстроились в гигантскую цифру «75»





Сегодня в день первого парада Победы, который отгремел 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве в ознаменование разгрома немецко-фашистских захватчиков, волгоградские спасатели выстроились в форме цифры 75. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, таким необычным образом сотрудники МЧС поздравили волгоградцев с 75-ой годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне.









Более 80 человек личного состава не только воплотили в жизнь зрелищную идею, но и приняли участие в параде Победы, который прошел сегодня на площади Павших Борцов в Волгограде.



