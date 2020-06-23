Прощай, самоизоляция: в Волгограде запускают фонтаны

Общество 23.06.2020 17:17
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23.06.2020 17:17
С сегодняшнего дня в Волгограде начали поэтапно запускать фонтаны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже работают объекты в Советском районе, расположенные в сквере по улице Карла Маркса и парке в «Петровском». Решение о запуске принято в связи со смягчением ограничительных мер на территории региона.
В этом году в Волгограде будут работать более 20 фонтанов, на которых в мае были проведены пусконаладочные работы. Еще одно водное сооружение откроется в этом году в сквере у строящегося собора Александра Невского.
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