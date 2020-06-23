Прощай, самоизоляция: в Волгограде запускают фонтаны





С сегодняшнего дня в Волгограде начали поэтапно запускать фонтаны. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже работают объекты в Советском районе, расположенные в сквере по улице Карла Маркса и парке в «Петровском». Решение о запуске принято в связи со смягчением ограничительных мер на территории региона.

В этом году в Волгограде будут работать более 20 фонтанов, на которых в мае были проведены пусконаладочные работы. Еще одно водное сооружение откроется в этом году в сквере у строящегося собора Александра Невского.



