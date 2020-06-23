



«Впервые за 3 месяца еду на поезде ! Вы знаете, такое забытое чувство .. как будто я полгода сидел дома ,только лишь выезжая на прямые эфиры . Но дух странствий и пути #мотивпути зовёт !! В этот раз в #Волгоград! Увидимся с вами на канале @tvrussia уже завтра !!!», - об этом сегодня сообщил певец Дима Билан на своей странице в Instagram. Артист поделился ощущениями от ожидания выступления на Мамаевом кургане . «Хоть мы и не в мае , но гештальт надо закрыть и душа просит тоже праздника, который мы с вами прожили, не окунувшись в его смыслы целиком , в непростое время вируса.. я помню многие дни победы и я часто ловил себя на том, что плачу, представляя героических людей, в которых было столько благородства и принципов, что, кажется, наше время не сравнится с подобными человеческими качествами!».

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» , сегодня вечером на Мамаевом кургане в Волгограде пройдет генеральная репетиция концерта. В нем примут участие известные музыканты и артисты, в том числе, Юрий Башмет, Денис Мацуев, группа «Любэ», Константин Хабенский, Сергей Безруков и многие другие. Завтра, 24 июня, прямую трансляцию концерта, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет вести федеральный телеканал «Россия».



