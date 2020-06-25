



25 июня отмечается День работника статистики. Официально праздник появился совсем недавно – в 2014 году, но сама служба возникла более 200 лет назад, когда в 1811 году в Министерстве полиции было сформировано первое отделение статистики. Современная статистика изучает практически все сферы жизни общества.

О сегодняшнем дне и перспективах развития отрасли ИА «Высота 102» рассказал руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области Александр Чунаков.





- Александр Иванович, говорят, что статистика знает все. А для чего нужны статистические данные?

- Статистика дает ориентиры, на основе которых в дальнейшем принимаются важные государственные решения, разрабатываются проекты и программы. Все это в конечном итоге влияет на уровень благосостояния людей, а также закладывает фундамент для будущих преобразований. Можно сказать, что статистика строит будущее. Интересно, что в период зарождения службы в 1920-м году в статбюро Царицына работали всего 2 – 3 сотрудника, и этого было достаточно на первом этапе. Со временем потребность в статистических данных росла. Руководители различного уровня понимали, что без четкого знания социально-экономической ситуации принимать важные решения невозможно. Необходимы цифры, отражающие состояние общества, и их объективный анализ. Экономика неотделима от статистики.





- А если перевести работу органов статистики в цифры?

- Волгоградстат ежегодно обрабатывает огромное количество статистической информации – около 460 000 отчетов по промышленному производству, строительству, торговле, сельскому хозяйству, труду и многим другим направлениям. Ежегодно из стен Волгоградстата выходит 100 миллионов значений показателей. Всем заинтересованным пользователям предоставлен свободный доступ к нашим фондам через различные каналы распространения: сайт Волгоградстата, официальные издания, базы данных в открытом доступе. Кроме того, формируем статистические сборники, бюллетени, обзоры. Все это позволяет оценить тенденции развития региона, его место в экономике России.





- Каковы перспективы развития службы?

- Впереди у нас большая работа. Как недавно отметил руководитель Росстата Павел Малков, перед российской статистикой сейчас стоит серьезный вызов — мы должны стать качественнее, более оперативно отражать изменения, которые происходят в экономике и социальной сфере, работать с новыми источниками данных. И, конечно же, готовимся к главному статистическому событию – Всероссийской переписи населения.





- Чем она будет отличаться от предыдущих переписей?

- Это будет первая цифровая перепись с использованием передовых технологий. Главным ее нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на портале Госуслуг. Также ответить на вопросы можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы». Для заполнения анкеты человеку потребуется всего 15 – 20 минут. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением и онлайн-картами. Все это позволит быстрее собирать и обрабатывать информацию.





- Недавно отмечался 100-летний юбилей волгоградской службы статистики. На Ваш взгляд, что определяет успех работы?

- За 100 лет служба статистики прошла немало этапов становления и развития. И в военное, и в мирное время работники ведомства делали все возможное, чтобы своевременно, полно и объективно собирать и анализировать необходимые статистические показатели. Даже во время Сталинградской битвы статистики продолжали трудиться, их данные были очень нужны для разработки мероприятий, связанных с обороной страны. Сотрудников службы отличает высокая трудоспособность, ответственность и профессионализм. Сегодня наша работа строится на тесном взаимодействии с экономическими структурами, высшими учебными заведениями, средствами массовой информации. Я благодарен всем за плодотворное сотрудничество, которое, уверен, будет и дальше развиваться. В профессиональный праздник хочу поздравить коллег и пожелать здоровья, семейного благополучия и успехов в дальнейшей работе.



