



78% жителей Южного федерального округа переводят деньги со своей банковской карты на карты других банков, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП), к которой подключены все системообразующие банки страны. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила пресс-служба.

55% жителей округа сообщили, что за последние три месяца пользовались дистанционными переводами денежных средств на карты в другие банки для пересылки небольших сумм. А 23% переводили в том числе и крупные суммы.

В рамках только одного банка дистанционными переводами воспользовались 16% опрошенных. А для 6% такая возможность оказалось невостребованной.

При этом 72% жителей ЮФО (71% россиян) готовы пользоваться дистанционными переводами, в том числе через Систему быстрых платежей, если такие переводы будут оставаться бесплатными.

В настоящий момент по рекомендации ЦБ через СБП можно перевести без комиссий до 100 тысяч рублей, при этом, в некоторых банках, в том числе в банке «Открытие», комиссии не берутся не зависимо от суммы перевода.

«Мгновенные переводы по номеру телефона через СБП являются хорошей альтернативой переводам с карты на карту: они совершаются без комиссии и ограничений, не требуется выяснять реквизиты карты или счета, достаточно знать номер телефона и название банка получателя. За год с момента подключения «Открытия» к Системе быстрых платежей доля таких операций в общем объеме переводов выросла до 13%. На наш взгляд, в ближайшем будущем доля объемов переводов через СБП значительно увеличится - основной прирост мы прогнозируем на вторую половину 2020 г., то есть после того, как к СБП подключился крупнейший игрок», - прокомментировал Дмитрий Бочеров, начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие».

*Опрос проведен банком «Открытие» 19-21 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.



