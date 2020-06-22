Восемь новых памятников ветеранам Великой Отечественной войны появились на почетной аллее городского кладбища Волжского





Сегодня, в День памяти и скорби, минутой молчания почтили память погибших и умерших после войны ветеранов поддержавшие акцию по восстановлению памятников Волжского сотрудники «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» и волжские казаки, сообщает ИА "Высота 102".





«Работа по благоустройству памятных мест в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны активно проводится администрацией города. Наш коллектив подключился к акции, учитывая, что родственников, которые могли бы ухаживать за такими могилами, уже тоже нет. Предприятие перечислило средства на изготовление и благоустройство восьми могил, а молодые специалисты структурных подразделений в Волжском будут постоянно ухаживать за захоронениями», - пояснили ИА «Высота 102» в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».





Заместитель главы Волжского Виктор Сухоруков и председатель Волжской гордумы Дмитрий Ястребов поблагодарили всех, кто не остался равнодушным и поддержал акцию – членов молодежных объединений и поисковиков. Эта важная работа в городе продолжается – в планах обновить в год 75-летия Победы 75 памятников.





Сегодня у гранитных стел с именами: Ляхов Алексей Николаевич, Федоров Алексей Александрович, Соколенко Яков Яковлевич, Гордеев Андрей Иванович, Балков Иван Степанович, Кузьмин Иван Васильевич, Иванюк Василий Владимирович, Веревкин Михаил Алексеевич появились алые гвоздики.





Напомним, в Волжском продолжается благоустройство не только могил, но и памятных мест. Выделены дополнительные средства на проведение работ у памятника Герою Советского Союза Д. М. Карбышеву и братской могилы воинов, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн в поселке Краснооктябрьском.



