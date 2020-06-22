Общество

В Волгоградской области составили план закрытия коронавирусных госпиталей

Общество 22.06.2020 15:32
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22.06.2020 15:32


В Волгоградской области делают первые шаги по возвращению плановой медицинской помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он подчеркнул, что порой сложно провести границу между плановой, экстренной и неотложной медицинской помощью, но тем не менее, пациент, который приходит с какой-то проблемой в поликлинику, может быть госпитализирован даже в период распространения коронавирусной инфекцией. Правда, для этого ему придется сдать анализы на COVID-19.  При этом, заметил Николай Алимов, в регионе уже подготовлен план по постепенному закрытию инфекционных госпиталей. Но, несмотря на наличие еще более 1300 свободных мест в этих госпиталях, пока этот план власти не реализуют.

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