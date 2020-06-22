









В ходе выездного голосования по поправкам в Конституцию члены комиссий не станут заходить в квартиры избирателей. Переносные урны будут стоять на лестничных клетках, а бюллетени вручат избирателям в специальном пакете. Как сообщил ИА «Высота 102» секретарь избиркома Волгоградской области Анатолий Ярылкин, в индивидуальный набор также входят маска, перчатки, ручка, салфетка и бланк заявления на голосование.





«Все это происходит бесконтактным способом, - пояснила председатель УИК №303 Ворошиловского района Людмила Калмыкова. – Входная ручка двери обрабатывается, избиратель выходит – мы каким-то образом ему передаем пакет – наверно, кладем возле двери. На пол лестничной площадки мы ставим переносную урну, в которую избиратель опускает бюллетень».





На входе в обычный избирательный участок волгоградцев будут ожидать волонтеры в белых халатах, масках, защитных экранах и перчатках. Избирателю измеряют температуру, выдадут маску, ручку и перчатки. К столу, за которым сидит член комиссии, гражданин подходит не ближе чем на полтора метра и показывает паспорт. В участковых избиркомах не видят проблем с идентификацией личности на расстоянии. «Паспортные данные можно разглядеть. У членов комиссии хорошее зрение», - уверяет председатель УИК №303.

В Волгоградской области 24 июня откроются 1,5 тысячи избирательных участков, которые проработают до 1 июля включительно.



