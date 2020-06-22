Подозреваемого в убийстве студента вычислили благодаря звонку волгоградца





Подозреваемого в убийстве студента Волгоградского медуниверситета удалось вычислить благодаря звонку неравнодушного волгоградца. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 19 июня этот мужчина сообщил по телефону, что обладает сведениями о человеке, изображенном на снимках и видеозаписях, распространенных органом следствия. При проверке полученной информации в этот же день удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев. Он был объявлен в федеральный розыск и спустя сутки задержан в Смоленске. Васильева, можно сказать, вытащили из такси, на котором он направлялся за пределы территории России.

Напомним, тело 17-летнего уроженца Азербайджана Тимура Гаврилова с множественными ножевыми ранениями обнаружили прохожие ночью 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), расследование которого поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Ход раскрытия этого дерзкого преступления находился под личным контролем руководства региональных управлений Следственного комитета и Главка МВД, ежедневно заслушивался на межведомственных оперативных совещаниях.