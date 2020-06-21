Общество

Студенческий совет ВолГУ определился с поддержкой кандидата в ректоры

Общество 21.06.2020 17:49
0
21.06.2020 17:49


Решением студенческого совета Волгоградского государственного университета на выборах ректора единогласно поддержана кандидатура Василия Тараканова. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание состоялось сегодня.
Студенческий совет ВолГУ был создан несколько лет назад по инициативе самих обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» в целях учета мнения студентов по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
Напомним, Василий Тараканов возглавлял университет с 2014 года. Затем срок трудового договора Минобрнауки России с ректором истек. На должность исполняющего обязанности руководителя вуза в начале текущего года была назначена Алла Калинина. Сейчас, когда пришло время выборов нового ректора, Василий Тараканов решил попытаться вернуться в знакомое кресло и выдвинул свою кандидатуру.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
21.06.2020 22:14
Общество 21.06.2020 22:14
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2020 20:56
Общество 21.06.2020 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2020 16:53
Общество 21.06.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2020 14:15
Общество 21.06.2020 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2020 13:52
Общество 21.06.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2020 09:00
Общество 21.06.2020 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2020 21:48
Общество 20.06.2020 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2020 16:37
Общество 20.06.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2020 12:23
Общество 20.06.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.06.2020 10:22
Общество 20.06.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2020 10:06
Общество 20.06.2020 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2020 16:18
Общество 19.06.2020 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2020 14:33
Общество 19.06.2020 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
19.06.2020 13:34
Общество 19.06.2020 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.06.2020 13:24
Общество 19.06.2020 13:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:14
«Живем у воды и без воды»: поселок в Волгограде превратился в соляные копиСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавокСмотреть фотографии
18:15
"Дружбе" конец: жители Волгограда ностальгируют по знаменитому парку с колесом обозрения и стадиономСмотреть фотографииCмотреть видео
17:49
Студенческий совет ВолГУ определился с поддержкой кандидата в ректорыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде в ночь на 22 июня полицейские зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:41
Водитель скорой помощи умер от коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:58
Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
Дороги в Волгоградской области исследуют на дефекты и ровностьСмотреть фотографии
12:31
«Была пьяна и без прав»: в Волгоградской области виновнице гибели троих человек дали 6 летСмотреть фотографии
11:50
Еще одна смерть: в Волгоградской области от коронавируса умерли 33 человекаСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области 93-летняя ветеран войны выиграла суд у чиновников из-за гнилого домаСмотреть фотографии
21:48
Антураж в красных тонах: площадь в центре Волгограда оформили к парадуСмотреть фотографии
17:04
Главный трансплантолог России – о планах по пересадке сердца в медцентре ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Уничтожить нельзя реконструировать: в Волгограде решается судьба стадиона «Монолит»Смотреть фотографии
14:11
Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосованияСмотреть фотографии
13:35
В лучших традициях: глава Минздрава открыл в Волжском центр трансплантологииСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде стало известно имя возможного убийцы иностранного студентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Волгоградская фабрика готовой продукции компании "Виво маркет" поддержала акцию #СпасибоВрачамСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус крепко вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:39
Волгоградец вымогал с пострадавшего в ДТП 100 тысяч на ремонт своего автоСмотреть фотографии
10:22
Конструкции «Волгоград Арены» проверят на устойчивостьСмотреть фотографии
10:06
На входе в ЦПКиО Волгограда появится колоннада высотой 10 метровСмотреть фотографии
09:48
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом «ЛАЗ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области – очаг коронавирусаСмотреть фотографии
16:56
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестицийСмотреть фотографии
16:18
Футбольное поле "Волгоград Арены" дожило до реновацииСмотреть фотографии
15:39
Глава Минздрава России прилетит в Волгоград накануне Дня медикаСмотреть фотографии
14:33
Волжан в Волгоградской области массово проверят на трезвостьСмотреть фотографии
14:25
Паразитов нашли в глазах у пятерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 