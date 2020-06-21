Общество 21.06.2020 17:49
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21.06.2020 17:49
Решением студенческого совета Волгоградского государственного университета на выборах ректора единогласно поддержана кандидатура Василия Тараканова. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание состоялось сегодня.
Студенческий совет ВолГУ был создан несколько лет назад по инициативе самих обучающихся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» в целях учета мнения студентов по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.
Напомним, Василий Тараканов возглавлял университет с 2014 года. Затем срок трудового договора Минобрнауки России с ректором истек. На должность исполняющего обязанности руководителя вуза в начале текущего года была назначена Алла Калинина. Сейчас, когда пришло время выборов нового ректора, Василий Тараканов решил попытаться вернуться в знакомое кресло и выдвинул свою кандидатуру.
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