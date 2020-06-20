Антураж в красных тонах: площадь в центре Волгограда оформили к параду

Общество 20.06.2020 21:48
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20.06.2020 21:48
На площади Павших борцов в Волгограде практически завершен процесс декоративного оформления пространства и монтажа трибуны, где будут размещаться принимающие парад официальные лица и почетные гости. Как сообщает ИА «Высота 102», акцент сделан на баннерах, они растянуты на фасаде НЭТа и вдоль стройплощадки собора Александра Невского.
Временный подиум, который размещен на месте стремительно демонтированной исторической трибуны, также украшен в общей стилистике. Декораторы разместили на баннерах соответствующие надписи и фрагменты архивных фото самолетов.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», общая сумма закупок для оформления площади к параду Победы составила около 4-х миллионов рублей. Военный парад, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, из-за пандемии перенесен с 9 мая на 24 июня. Этот день объявлен в России выходным.
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