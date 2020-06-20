Здравоохранение

В лучших традициях: глава Минздрава открыл в Волжском центр трансплантологии

Здравоохранение 20.06.2020 13:35
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20.06.2020 13:35


Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня принял участие в торжественной церемонии открытия в Волжском федерального центра трансплантации почки и диализа, который строили 22 года. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», по традиции глава Минздрава и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перерезали красную ленточку. На торжественной церемонии все без исключения соблюдали масочный режим, который действует в Волгоградской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Официальное открытие Центра трансплантологии, который работает с марта текущего года, откладывалось из-за пандемии. Сегодня филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России – так называется учреждение – заработал официально.
Площадь медицинского центра 39000 квадратных метров, коечный фонд составляет 150 койко-мест. В центре расположено 11 операционных залов и 12 койко-мест отделения реанимации и интенсивной терапии, диализные залы на 20 мест, поликлиническое и рентгенодиагностическое отделения, пансионат на 150 мест, который предназначен для иногородних пациентов.
Первого пациента в новом центре приняли в конце марта текущего года. К настоящему времени здесь пролечились уже 365 человек. В филиале оказывают помощь жителям не только Волгоградской области, но и других регионов России, в частности, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Основные направления - трансплантация органов, хирургия, урология, нефрология, кардиология, кардиохирургия и радиология. 
Министр здравоохранения сегодня осмотрел новый центр. Экскурсию по палатам интенсивной терапии, операционным блокам, палатам для диализа Михаилу Мурашко провели руководитель этого медицинского учреждения Шамиль Галеев и главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

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