В Волгограде стало известно имя убийцы иностранного студента

Расследования 20.06.2020 12:49
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20.06.2020 12:49
Благодаря активной гражданской позиции горожан, а также взаимодействию следователей и полиции, установлена причастность к особо тяжкому преступлению жителя Советского района Волгограда Васильева Виталия Николаевича, 1998 года рождения, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону. Виталий Васильев объявлен в федеральный розыск. В ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что сейчас на поиски преступника ориентированы сотрудники органов внутренних дел. Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения подозреваемого и его задержания.
Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Убитый молодой человек был студентом-первокурсником Волгоградского медуниверситета. Преступник попал на камеры видеонаблюдения.
Правоохранители обращаются ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам доверия ГУ МВД России по Волгоградской области- (8442) 30-44-44 или в отделение дежурных следователей Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.
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