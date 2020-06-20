Расследования

В Волгограде стало известно имя убийцы иностранного студента

Расследования 20.06.2020 12:49
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20.06.2020 12:49


Благодаря активной гражданской позиции горожан, а также взаимодействию следователей и полиции, установлена причастность к особо тяжкому преступлению жителя Советского района Волгограда Васильева Виталия Николаевича, 1998 года рождения, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону. Виталий Васильев объявлен в федеральный розыск. В ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что сейчас на поиски преступника ориентированы сотрудники органов внутренних дел. Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения подозреваемого и его задержания. 

Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Убитый молодой человек был студентом-первокурсником Волгоградского медуниверситета. Преступник попал на камеры видеонаблюдения.


Правоохранители обращаются ко всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам доверия ГУ МВД России по Волгоградской области- (8442) 30-44-44 или в отделение дежурных следователей Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области по телефонам: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.
 

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