Расследования

Волгоградец вымогал с пострадавшего в ДТП 100 тысяч на ремонт своего авто

Расследования 20.06.2020 11:39
0
20.06.2020 11:39


Житель Волгограда и его приятель обвиняются в вымогательстве крупной суммы денег с пострадавшего в ДТП 40-летнего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, следствие по этому уголовному делу завершено, теперь обвиняемые предстанут перед судом.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по региону установлено, что в апреле 2018 года 30-летний ранее судимый житель Волгограда, управляя автомобилем «Лада Приора», сбил перебегающего дорогу пешехода. ДТП произошло в ночное время. Несмотря на попытки предотвратить наезд, водитель сбил мужчину, после чего транспортное средство совершило столкновение со световой опорой и получило механические повреждения. Через 3 месяца после аварии водитель, который ранее был судим, решил истребовать с 40-летнего пострадавшего денежные средства на ремонт своего автомобиля.
С этой целью он совместно со своим приятелем - 28-летним также ранее судимым жителем Светлоярского района - стали вымогать у потерпевшего 100 тысяч рублей. При личных встречах и по телефону мужчины угрожали мужчине физической расправой и повреждением принадлежащего ему имущества.
Потерпевший обратился в полицию и при очередной попытке вымогательства подозреваемые были задержаны.
В ходе расследования данного уголовного дела следователи установили, что в этот же период один из обвиняемых - 28-летний светлоярец - похитил автомашину «Ауди А5» у 25-летней жительницы Красноармейского района Волгограда. Он изготовил поддельные документы, изменил кустарным способом идентификационный номер, чтобы продать дорогостоящий автомобиль. Однако реализовать задуманное ему не удалось – его поймали. Деяния подозреваемого были квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».
В ходе расследования данного дела следователями допрошено свыше 20 свидетелей. С целью доказательства вины подозреваемых произведено более 10 лигвистических, автотехнических, фоноскопических, технических судебных экспертиз. Несмотря на собранные доказательства, вину в совершении вымогательства фигуранты не признали, а в совершении кражи автомобиля один из них сознался. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
  

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Расследования
20.06.2020 12:49
Расследования 20.06.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.06.2020 13:26
Расследования 19.06.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 22:49
Расследования 18.06.2020 22:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 16:02
Расследования 18.06.2020 16:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 13:21
Расследования 18.06.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 10:50
Расследования 18.06.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 16:56
Расследования 17.06.2020 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 15:19
Расследования 17.06.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 12:20
Расследования 17.06.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 09:23
Расследования 17.06.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2020 18:08
Расследования 16.06.2020 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2020 11:24
Расследования 16.06.2020 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 17:37
Расследования 15.06.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 15:52
Расследования 15.06.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 15:04
Расследования 15.06.2020 15:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосованияСмотреть фотографии
13:35
В лучших традициях: глава Минздрава открыл в Волжском центр трансплантологииСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде стало известно имя убийцы иностранного студентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
Уничтожить нельзя реконструировать: в Волгограде решается судьба стадиона «Монолит»Смотреть фотографии
12:23
Волгоградская фабрика готовой продукции компании "Виво маркет" поддержала акцию #СпасибоВрачамСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус крепко вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:39
Волгоградец вымогал с пострадавшего в ДТП 100 тысяч на ремонт своего автоСмотреть фотографии
10:22
Конструкции «Волгоград Арены» проверят на устойчивостьСмотреть фотографии
10:06
На входе в ЦПКиО Волгограда появится колоннада высотой 10 метровСмотреть фотографии
09:48
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом «ЛАЗ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:59
"Дружбе" конец: жители Волгограда ностальгируют по знаменитому парку с колесом обозрения и стадиономСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области – очаг коронавирусаСмотреть фотографии
16:56
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестицийСмотреть фотографии
16:18
Футбольное поле "Волгоград Арены" дожило до реновацииСмотреть фотографии
15:39
Глава Минздрава России прилетит в Волгоград накануне Дня медикаСмотреть фотографии
14:33
Волжан в Волгоградской области массово проверят на трезвостьСмотреть фотографии
14:25
Паразитов нашли в глазах у пятерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:34
На «КАУСТИКе» началась защита научных работ студентов бакалавров и магистров базовой кафедры ВолгГТУСмотреть фотографии
13:26
В Москве за аферу с угоном внедорожника идет под суд житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:24
Конституция с новыми поправками появилась в магазинах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:31
Банк «Открытие» предлагает новые условия кредитования военнослужащимСмотреть фотографии
11:35
Один умер и 107 заболели: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:58
Изуродованный танками асфальт в Волгограде обещают вылечитьСмотреть фотографии
10:42
Житель Ростова-на-Дону погиб в лобовом ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:20
На рынке в Волгограда снова «выловили» небезопасную рыбуСмотреть фотографии
10:17
Волгоградский бизнес стал в четыре раза чаще пользоваться сервисом «умной рекламы»Смотреть фотографии
09:46
Мимо Волгограда: в Волжском начался опрос жителей по проекту века на АхтубеСмотреть фотографии
09:24
УФНС России по Волгоградской области ищет юристовСмотреть фотографии
22:49
СК выложил новое видео подозреваемого в убийстве студента-иностранца в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 