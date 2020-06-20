



Житель Волгограда и его приятель обвиняются в вымогательстве крупной суммы денег с пострадавшего в ДТП 40-летнего мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, следствие по этому уголовному делу завершено, теперь обвиняемые предстанут перед судом.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по региону установлено, что в апреле 2018 года 30-летний ранее судимый житель Волгограда, управляя автомобилем «Лада Приора», сбил перебегающего дорогу пешехода. ДТП произошло в ночное время. Несмотря на попытки предотвратить наезд, водитель сбил мужчину, после чего транспортное средство совершило столкновение со световой опорой и получило механические повреждения. Через 3 месяца после аварии водитель, который ранее был судим, решил истребовать с 40-летнего пострадавшего денежные средства на ремонт своего автомобиля.

С этой целью он совместно со своим приятелем - 28-летним также ранее судимым жителем Светлоярского района - стали вымогать у потерпевшего 100 тысяч рублей. При личных встречах и по телефону мужчины угрожали мужчине физической расправой и повреждением принадлежащего ему имущества.

Потерпевший обратился в полицию и при очередной попытке вымогательства подозреваемые были задержаны.

В ходе расследования данного уголовного дела следователи установили, что в этот же период один из обвиняемых - 28-летний светлоярец - похитил автомашину «Ауди А5» у 25-летней жительницы Красноармейского района Волгограда. Он изготовил поддельные документы, изменил кустарным способом идентификационный номер, чтобы продать дорогостоящий автомобиль. Однако реализовать задуманное ему не удалось – его поймали. Деяния подозреваемого были квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе расследования данного дела следователями допрошено свыше 20 свидетелей. С целью доказательства вины подозреваемых произведено более 10 лигвистических, автотехнических, фоноскопических, технических судебных экспертиз. Несмотря на собранные доказательства, вину в совершении вымогательства фигуранты не признали, а в совершении кражи автомобиля один из них сознался. Им грозит до 7 лет лишения свободы.