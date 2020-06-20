Конструкции «Волгоград Арены» проверят на устойчивость





ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» ищет подрядчика, который проведет геотехническое наблюдение за спортивным объектом в период его эксплуатации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за эту работу, которая будет проводиться ежемесячно до конца года, исследователям заплатят чуть более 5 миллионов рублей из областного бюджета.

Главной задачей наблюдений, как отмечается, является обеспечение безопасности и эксплуатационной надежности стадиона, за счет своевременного выявления изменения контролируемых параметров конструкций и грунтов оснований, которые могут привести к переходу объектов в ограничено работоспособное или аварийное состояние.

Подрядная организация проведет наблюдение за состоянием конструкций. В случае выявления дефектов их будут фиксировать маяками и фотографировать места повреждений. Также подрядчику предстоит следить за уровнем грунтовых вод.

Геотехнический мониторинг включает в себя подготовительный и основной этап. В рамках подготовительного этапа будет изучена техническая документация и проведен визуальный осмотр сохранившихся элементов наблюдательной сети – деформационных марок, грунтовых реперов, гидрогеологических наблюдательных скважин и прочего оборудования. Основной этап подразумевает непосредственное проведение гидрогеологических наблюдений за уровнем грунтовых вод и состоянием конструкций стадиона.

Ежемесячно подрядчик должен будет представлять отчет по выполненным работам. Они будут проводиться в срок до 31 декабря 2020 года.



