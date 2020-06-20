Конструкции «Волгоград Арены» проверят на устойчивость

Общество 20.06.2020 10:22
0
20.06.2020 10:22
ГАУ ВО «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» ищет подрядчика, который проведет геотехническое наблюдение за спортивным объектом в период его эксплуатации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за эту работу, которая будет проводиться ежемесячно до конца года, исследователям заплатят чуть более 5 миллионов рублей из областного бюджета.
Главной задачей наблюдений, как отмечается, является обеспечение безопасности и эксплуатационной надежности стадиона, за счет своевременного выявления изменения контролируемых параметров конструкций и грунтов оснований, которые могут привести к переходу объектов в ограничено работоспособное или аварийное состояние.
Подрядная организация проведет наблюдение за состоянием конструкций. В случае выявления дефектов их будут фиксировать маяками и фотографировать места повреждений. Также подрядчику предстоит следить за уровнем грунтовых вод.
Геотехнический мониторинг включает в себя подготовительный и основной этап. В рамках подготовительного этапа будет изучена техническая документация и проведен визуальный осмотр сохранившихся элементов наблюдательной сети – деформационных марок, грунтовых реперов, гидрогеологических наблюдательных скважин и прочего оборудования. Основной этап подразумевает непосредственное проведение гидрогеологических наблюдений за уровнем грунтовых вод и состоянием конструкций стадиона.
Ежемесячно подрядчик должен будет представлять отчет по выполненным работам. Они будут проводиться в срок до 31 декабря 2020 года.
Реклама
Уничтожить нельзя реконструировать: в Волгограде решается судьба стадиона «Монолит»20.06.2020 12:42
Общество 20.06.2020 12:42
Волгоградская фабрика готовой продукции компании "Виво маркет" поддержала акцию #СпасибоВрачам20.06.2020 12:23
Общество 20.06.2020 12:23
На входе в ЦПКиО Волгограда появится колоннада высотой 10 метров20.06.2020 10:06
Общество 20.06.2020 10:06
Футбольное поле "Волгоград Арены" дожило до реновации19.06.2020 16:18
Общество 19.06.2020 16:18
Волжан в Волгоградской области массово проверят на трезвость19.06.2020 14:33
Общество 19.06.2020 14:33
На «КАУСТИКе» началась защита научных работ студентов бакалавров и магистров базовой кафедры ВолгГТУ19.06.2020 13:34
Общество 19.06.2020 13:34
Конституция с новыми поправками появилась в магазинах Волгограда19.06.2020 13:24
Общество 19.06.2020 13:24
Изуродованный танками асфальт в Волгограде обещают вылечить19.06.2020 10:58
Общество 19.06.2020 10:58
На рынке в Волгограда снова «выловили» небезопасную рыбу19.06.2020 10:20
Общество 19.06.2020 10:20
«Возить через степь?»: детям из «Родниковой долины» предложили дежурную группу на границе Волгограда18.06.2020 22:11
Общество 18.06.2020 22:11
Солдатам стало плохо на репетиции парада в раскаленном Волгограде18.06.2020 19:36
Общество 18.06.2020 19:36
Танки «вспахали» асфальт на улице Мира в Волгограде18.06.2020 18:03
Общество 18.06.2020 18:03
В Волгограде отменили «обеденный перерыв» для общественного транспорта в выходные дни18.06.2020 16:27
Общество 18.06.2020 16:27
Пандемия сохранила большие долги по зарплате в Волгоградской области18.06.2020 15:10
Общество 18.06.2020 15:10
Волгоградскому «Ротору» не хватает полмиллиарда для премьер-лиги18.06.2020 10:42
Общество 18.06.2020 10:42
Реклама