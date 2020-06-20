На входе в ЦПКиО Волгограда появится колоннада высотой 10 метров





Четыре арки в форме колоннады появятся на входе в Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, рабочие уже приступили к монтажу металлических конструкций, которые установят на бетонный постамент со стороны местного проезда по проспекту Ленина.

Высота главной арки достигает порядка 10 метров, три боковые – по 5,5 метра. На конструкции нанесено специальное покрытие для защиты от непогоды и коррозии.

Также в ЦПКиО обустраивают три мини-озера с имитацией русла реки. На территории уже проложены инженерные коммуникации, в ближайшее время начнется укладка гидроизоляции. Вдоль берегов рабочие уже сформировали возвышенности и высадили горные кустовые сосны с кедрами.

На центральной площади парка, примыкающей к аллее городов-побратимов, идет формирование оранжерей - крытых пешеходных галерей. По окончании строительно-монтажных работ агрономы украсят галереи цветущими растениями.

В спортивной зоне инвестор подготовил площадки для занятий разными видами спорта, а также теннисный корт и зону минигольфа, здесь уже сформированы тропы здоровья и установлены уличные тренажеры.

С начала 2017 года в ЦПКиО было высажено свыше 1,5 тысячи крупномерных деревьев, а также десятки тысяч кустарников.



