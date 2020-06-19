Экология

Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской области

Экология 19.06.2020 16:56
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19.06.2020 16:56


Оперативные сообщения об инцидентах, связанных с утечкой нефтепродуктов, поступили  от  ООО «РИТЭК» ТПП «Волгограднефтегаз» 10 июня, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям. 
«В результате проведенного рейдового обследования установлено, что на нефтепроводах ЦГНД №4 «Памятный» и  ЦГНД №2 «Жирновский» произошла разгерметизация с последующей утечкой нефтепродуктов на прилегающие земельные участки», - рассказали в надзорном ведомстве. По предварительной информации нефтяников, причиной утечки стала точечная коррозия нижней образующей стенки трубопроводов. Сейчас специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» ведутся лабораторные исследования отобранных проб почвы и атмосферного воздуха.

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