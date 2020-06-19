Общество

Футбольное поле "Волгоград Арены" дожило до реновации

Общество 19.06.2020 16:18
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19.06.2020 16:18


Реновацию футбольного поля и замену натурального покрытия искусственным газоном вокруг основного поля проведут на стадионе "Волгоград Арена" до конца текущего года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, подрядчик будет выбран в ходе конкурса, который проводится в электронной форме. Заказчиком работ выступает ГАУ ВО "Дирекция по эксплуатации стадиона "Волгоград Арена".
Начальная (максимальная) цена договора указана в размере 8,9 миллиона рублей. Средства предусмотрены в областном бюджете на 2020 год. Согласно технической документации, победителю конкурса предстоит провести работы по реновации натурального покрытия поля на площади 7300 кв.м. Для этого верхний слой газона аккуратно срежут на 20 см. , чтобы не повредить искусственные волокна. Подрядчику предстоит поднять ворс прошивки,  выровнять поверхность поля, подсыпать песка и произвести подсев семян травы, внести удобрения. Отметим, что для газона "Волгоград Арена" требуется 547,5 кг специальной смеси газонных трав. 
Покрытие забеговых зон и зон за воротами будет заменено с натурального на искусственное на площади 1540 кв.м. Искусственный газон поменяют на площади 512 кв.м.  
Реновация должна завершиться до 30 декабря текущего года.
Напомним, на построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года стадионе "Волгоград Арена" газон засеяли в сентябре 2017 года. Тогда сообщалось, что посевной предшествовала кропотливая работа по подготовке сложной конструкции так называемого "пирога" футбольного поля, состоящей из системы дренажа, обогрева и полива. Когда трава взошла, ее прошили специальным полимерным волокном. Отметим, что реновация футбольного поля проводится на "Волгоград Арене" впервые.

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