В Москве за аферу с угоном внедорожника идет под суд житель Волгоградской области

Расследования 19.06.2020 13:26
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19.06.2020 13:26
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Калачевского района направлено сегодня в Симоновский районный суд Москвы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, речь идет о мошенничестве в сфере страхования на сумму более 7,5 миллиона рублей.
По версии следствия, 30 января 2019 года в одном из автосалонов Москвы обвиняемый приобрел дорогой внедорожник иностранного производства, оформив машину на мужа своей сестры. После регистрации транспортного средства и получения государственного номера при помощи сообщника была организована перевозка автомобиля на территорию Республики Узбекистан и последующая его продажа. В свою очередь фигурант уголовного дела подыскал в Москве похожий автомобиль и прикрепил к нему такие же госзнаки. Далее обвиняемый предложил своей сестре и ее мужу приехать на новом автомобиле к торговому центру и оставить на стоянке, где он инсценировал угон внедорожника, воспользовавшись дубликатом ключа. После этого по указанию фигуранта его зять обратился с заявлением в правоохранительные органы о хищении внедорожника. Кроме того, мужчина направил заявление в страховую компанию для возмещения стоимости якобы угнанного авто, однако денежные средства перечислены не были в связи с выявлением обстоятельств, послуживших основанием для уголовного преследования.
В рамках расследования уголовного дела в доме у обвиняемого также были обнаружены патроны в количестве 126 штук.
Вину в инкриминируемых деяниях фигурант уголовного дела полностью признал.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Житель Калачевского района обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст. 33, ч.2 ст.306 УК РФ (подстрекательство в заведомо ложном доносе), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружие боеприпасов).
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