



Компания «Сбербанк Лизинг», входящая в экосистему Сбербанка, заключила договоры на поставку ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7» в финансовый лизинг 216 единиц медицинского оборудования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общая стоимость четырех договоров — 630 млн рублей сроком на 40 месяцев.

В состав поставки войдет оборудование, предполагающее обновление и дооснащение региональной больницы такой медицинской техникой как рентгеновские системы, эндоскопическое оборудование, ингаляционные аппараты, системы вентиляции легких и др. Вся поставка в рамках договоров имеет соответствующее регистрационное удостоверение и не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 33 пункта 2 ст.149 Налогового Кодекса РФ.

Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «Качественная и высокоточная медицинская техника – это, как правило, дорогостоящее оборудование, и лизинг является удобным и выгодным инструментом финансирования его приобретения. Вся техника поступит в больницу Волгограда до конца этого года по завершении подготовительных ремонтных работ».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк понимает важность развития медицинских услуг в сфере здравоохранения региона. Мы уверены, что новое высокотехнологичное оборудование, предоставленное в рамках договоров с АО «Сбербанк Лизинг» будет способствовать предоставлению современной и качественной медицинской помощи жителям Волгоградской области».

Заказчиком выступает Комитет здравоохранения Волгоградской области, являющийся учредителем ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7». Средства на оплату лизинговых платежей предусмотрены региональным бюджетом в рамках Государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области».

Это второй масштабный медицинский проект в регионе с участием дочерней компании Сбербанка. В 2018 году АО «Сбербанк Лизинг» обеспечил поставку высокотехнологичной аппаратуры для Онкологического диспансера в Волгоградской области, что позволило не только модернизировать учреждение, но и создать на его базе уникальный для ЮФО медицинский центр.



