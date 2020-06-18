Экономика

«Сбербанк Лизинг» обеспечит поставку специального медицинского оборудования горбольнице в Волгограде

Экономика 18.06.2020 21:25 Новости компаний
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18.06.2020 21:25 Новости компаний


Компания «Сбербанк Лизинг», входящая в экосистему Сбербанка, заключила договоры на поставку ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7» в финансовый лизинг 216 единиц медицинского оборудования. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общая стоимость четырех договоров — 630 млн рублей сроком на 40 месяцев.
В состав поставки войдет оборудование, предполагающее обновление и дооснащение региональной больницы такой медицинской техникой как рентгеновские системы, эндоскопическое оборудование, ингаляционные аппараты, системы вентиляции легких и др. Вся поставка в рамках договоров имеет соответствующее регистрационное удостоверение и не облагается налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 33 пункта 2 ст.149 Налогового Кодекса РФ.
Ольга Кириллова, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»: «Качественная и высокоточная медицинская техника – это, как правило, дорогостоящее оборудование, и лизинг является удобным и выгодным инструментом финансирования его приобретения. Вся техника поступит в больницу Волгограда до конца этого года по завершении подготовительных ремонтных работ».
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк понимает важность развития медицинских услуг в сфере здравоохранения региона. Мы уверены, что новое высокотехнологичное оборудование, предоставленное в рамках договоров с АО «Сбербанк Лизинг» будет способствовать предоставлению современной и качественной медицинской помощи жителям Волгоградской области».
Заказчиком выступает Комитет здравоохранения Волгоградской области, являющийся учредителем ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи №7». Средства на оплату лизинговых платежей предусмотрены региональным бюджетом в рамках Государственной программы Волгоградской области «Развитие здравоохранения в Волгоградской области».   
Это второй масштабный медицинский проект в регионе с участием дочерней компании Сбербанка. В 2018 году АО «Сбербанк Лизинг» обеспечил поставку высокотехнологичной аппаратуры для Онкологического диспансера в Волгоградской области, что позволило не только модернизировать учреждение, но и создать на его базе уникальный для ЮФО медицинский центр.

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