Банк «Открытие» стал генеральным партнером бренда «Сделано в России»

Экономика 18.06.2020 16:28
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18.06.2020 16:28
Банк «Открытие» стал генеральным партнером проекта по продвижению национального бренда «Сделано в России». Совместная работа позволит предложить комплекс мер поддержки российских компаний малого и среднего бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение на внешних рынках, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Компании, вышедшие на экспорт или только планирующие сделать это в ближайшей перспективе, получат доступ к новым, специально разработанным продуктам и набору инструментов по продвижению своего бизнеса в более, чем в 30 странах по всему миру.
«Банк «Открытие» активно работает с малым и средним бизнесом. Для нас важен вопрос «Как помочь нашим клиентам в развитии бизнеса?». Мы хотим, чтобы предприниматели могли развиваться, решать свои амбициозные задачи. Пандемия заканчивается. И сейчас самое подходящее время перезапустить свой бизнес и открыть для себя новые возможности. Именно поэтому банк поддержал коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России». В условиях разрыва международных производственных цепочек, а также ускорившегося роста цифровизации, бизнесу необходим совместный инструмент продвижения, обеспечивающий международную коммуникацию и доступ к информации о бизнесе для международных партнеров и потребителей», — прокомментировала заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. — Соглашение предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития реального сектора экономики в целом».
«Поддержка банка «Открытие» еще раз подтверждает статус и лидерство проекта «Сделано в России» в своей области. Учитывая нашу активную работу по консолидации усилий частных и государственных партнеров, а также недавнее подписание партнерства с Фондом «Росконгресс», привлечение коллективной аудитории одного из крупнейших государственных банков России, а также крупнейшего нефинансового института развития позволит нам выйти на новый уровень развития. Кроме этого, целый ряд регионов изъявили желание принять участие в проекте, с некоторыми мы уже ведем активную работу по каталогизации локальных предпринимателей», — отметил генеральный директор «Сделано в России» Михаил Садченков.
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