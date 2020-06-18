В Волгограде отменили «обеденный перерыв» для общественного транспорта в выходные дни

Общество 18.06.2020 16:27
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18.06.2020 16:27
Уже в эти выходные, 20 и 21 июня, все автобусные, трамвайные и троллейбусные маршруты в Волгограде будут курсировать с 6 утра до 9 вечера без дневного перерыва. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, такое решение было принято в соответствии с поручением губернатора о поэтапном снятии ограничительных мер. В связи с этим администрация города увеличила время работы городского транспорта.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в выходные дни общественный транспорт в Волгограде должен был курсировать с 5-часовым интервалом. Автобусы, трамваи и троллейбусы должны были перевозить пассажиров только с 6 до 11 утра и с 16 до 20 часов.
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