



Родители из жилого комплекса «Родниковая долина» в Волгограде в шоке от предложения чиновников возить детей в дежурные группы в детский сад №80, расположенный в поселке Максима Горького. «Формально и «Родниковая долина», и поселок Максима Горького, действительно, расположены в Советском районе. Но на самом деле все знают, что Максимка находится почти на границе с Городищенским районом! А раньше этот поселок даже входил в Городищенский район! То есть нам из «Родниковой долины» предлагают возить детей за тридевять земель! Да еще и, если напрямую, ехать через степь, по не самой лучшей дороге», - возмущаются мамочки. По их словам, под силу это только тем, у кого есть личные внедорожники. Если пользоваться общественным транспортом, придется сделать несколько пересадок. Душиться в час пик в общественном транспорте с детьми решились не все родители. «Мы так ждали открытия дежурных групп, но оказалось все напрасно. Такое ощущение, что специально так делают, чтобы родители сами отказывались от такого "заманчивого" предложения», - считают волгоградцы.

Напомним, ранее в администрации Волгограда сообщили, что с сегодняшнего дня в городе откроются дежурные группы в детских садах для работающих родителей. В Советском районе выбраны три детских сада - №80, 244 и 7. Для детей из «Родниковой долины» выбрали почему-то самый отдаленный. На днях, кстати, на одном из брифингов заместитель аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко подчеркнула, что группы в детских садах открываются не по желанию властей, а по просьбам работающих мам и пап. «Когда у людей сложная ситуация, они выбирают — возить на другой конец города или вообще не возить», - высказалась чиновница.



