Глава Урюпинского района положил глаз на мандат главного единоросса Волгоградской области

Выборы 18.06.2020 17:41
0
18.06.2020 17:41
Александр Феронов может занять вакантное кресло депутата Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения «Единой России», глава Урюпинского района одержал победу в предварительном голосовании партии и будет выдвинут кандидатом в областной парламент по одномандатному округу №1.
Александру Феронову 61 год. Он – выпускник Ставропольского политеха и Российской академии АПК. В 80-х годах был мастером на мясоконсервном комбинате, инженером на агропредприятии. В 90-х трудоустроился инспектором в районную налоговую службу, которую впоследствии возглавил. В администрации района работает последние 18 лет, из которых 10 лет – в должности главы.
В Волгоградскую городскую думу от «ЕР» на довыборы по Тракторозаводскому округу №1 пойдет главврач стоматологической поликлиники №3 Александр Осокин. По Центральному округу №9 партия власти выдвинет доцента ВолГУ Олесю Казаченок – дочь члена общественной палаты региона Светланы Казаченок.
Остальные парламентские партии имена своих выдвиженцев пока не называют. В ближайшее время обещают определиться в обкоме КПРФ и «Справедливой России». По мнению лидера «СР» в регионе Дмитрия Калашникова, мотивация участвовать в локальной избирательной кампании среди потенциальных кандидатов невысока. Тем не менее, политическая сила ведет работу по поиску претендентов на мандаты.
Фамилии от ЛДПР находятся на согласовании в Центральном аппарате партии. Как пояснил региональный координатор партии Алексей Логинов, местная конференция по выдвижению кандидатов назначена на 4 июля. «Персоналии пока озвучить не могу», - отметил жириновец.
Довыборы депутатов в Волгоградской области состоятся в единый день голосования – 13 сентября. Период выдвижения кандидатов стартовал с 17 июня и продлится до 12 июля.
Напомним, в областной думе вакантный мандат образовался осенью прошлого года после ухода лидера реготделения «ЕР» Сергея Горнякова в Совет Федерации. В гордуме освободились два места после того, как сложили депутатские полномочия спикер собрания Андрей Косолапов и депутат Андрей Таев.
Фото: volgograd.er.ru
Реклама
В Волгограде проходят пикеты в поддержку жалобы Михаила Таранцова на несправедливые выборы15.01.2020 10:53
Выборы 15.01.2020 10:53
Пораженные выборами: наблюдатели вышли на пикет в Волгограде14.10.2019 16:06
Выборы 14.10.2019 16:06
В Волгограде команда поддержки проигравшего на выборах кандидата решила организовать пикеты14.10.2019 09:20
Выборы 14.10.2019 09:20
Владимир Жириновский отказался от депутатства в Волгоградской облдуме13.09.2019 10:12
Выборы 13.09.2019 10:12
«Беспредел на выборах в Волгограде!»: наблюдатели от коммунистов зафиксировали массу нарушений11.09.2019 13:31
Выборы 11.09.2019 13:31
Волгоградский облизбирком документально утвердил победу Бочарова на выборах губернатора11.09.2019 11:28
Выборы 11.09.2019 11:28
От лидера до аутсайдера: избирком подвел итоги выборов в Волгоградскую облдуму09.09.2019 11:24
Выборы 09.09.2019 11:24
Оптимистический ночной отчет губернатора Волгоградской области порадовал председателя правительства09.09.2019 11:23
Выборы 09.09.2019 11:23
Партия власти уступила оппозиции два кресла одномандатников в Волгоградской облдуме09.09.2019 10:00
Выборы 09.09.2019 10:00
Объявлены окончательные результаты выборов губернатора Волгоградской области09.09.2019 08:31
Выборы 09.09.2019 08:31
В Волгоградской области на выборах губернатора Андрей Бочаров получает около 77%09.09.2019 07:02
Выборы 09.09.2019 07:02
Бессонная ночь: в Волгоградской области вырисовываются очертания итогов выборов09.09.2019 00:42
Выборы 09.09.2019 00:42
Выборы в Волгоградской области претендуют на безусловную легитимность08.09.2019 20:57
Выборы 08.09.2019 20:57
Выборы в Волгоградской области: трагедия и феерия с прицелом на нужный результат08.09.2019 19:33
Выборы 08.09.2019 19:33
В Волгоградской области доступ к видео с камер на избирательных участках ограничили для узкого круга08.09.2019 17:19
Выборы 08.09.2019 17:19
Реклама