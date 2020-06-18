Выборы

Глава Урюпинского района положил глаз на мандат главного единоросса Волгоградской области

Выборы 18.06.2020 17:41
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18.06.2020 17:41


Александр Феронов может занять вакантное кресло депутата Волгоградской облдумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения «Единой России»,  глава Урюпинского района одержал победу  в предварительном голосовании партии и будет выдвинут кандидатом в областной парламент по одномандатному округу №1. 
Александру Феронову 61 год. Он – выпускник Ставропольского политеха и Российской академии АПК.  В 80-х годах был мастером на мясоконсервном комбинате, инженером на агропредприятии. В 90-х трудоустроился инспектором в районную налоговую службу, которую впоследствии возглавил. В администрации района работает последние 18 лет,  из которых 10 лет – в должности главы. 
В Волгоградскую городскую думу от «ЕР» на довыборы  по Тракторозаводскому округу №1 пойдет главврач стоматологической поликлиники №3 Александр Осокин. По Центральному округу №9 партия власти выдвинет доцента ВолГУ Олесю Казаченок – дочь члена общественной палаты региона Светланы Казаченок.
Остальные парламентские партии имена своих выдвиженцев пока не называют.  В ближайшее время обещают определиться в обкоме КПРФ и «Справедливой России». По мнению лидера «СР» в регионе Дмитрия Калашникова, мотивация участвовать в локальной избирательной кампании среди потенциальных кандидатов невысока. Тем не менее, политическая сила ведет работу по поиску претендентов на мандаты.
Фамилии от ЛДПР находятся на согласовании в Центральном аппарате партии. Как пояснил региональный координатор партии Алексей Логинов, местная конференция по выдвижению кандидатов назначена на 4 июля. «Персоналии пока озвучить не могу», - отметил жириновец.
Довыборы депутатов в Волгоградской области состоятся в единый день голосования – 13 сентября. Период выдвижения кандидатов стартовал с 17 июня и продлится до 12 июля.
Напомним, в областной думе вакантный мандат образовался осенью прошлого года после ухода лидера реготделения «ЕР» Сергея Горнякова в Совет Федерации. В гордуме освободились два места после того, как сложили депутатские полномочия спикер собрания Андрей Косолапов и депутат Андрей Таев.
Фото: volgograd.er.ru

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