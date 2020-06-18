Пандемия сохранила большие долги по зарплате в Волгоградской области

Общество 18.06.2020 15:10
0
18.06.2020 15:10
В Волгоградской области долг по зарплате остался самым большим среди субъектов ЮФО. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на 1 июня он составляет 52,2 миллиона рублей и по сравнению с 1 мая он не сдвинулся с места. Второй по величине зарплатный долг в Ростовской области – 47,1 миллиона рублей, затем следует Астрахань – 24,7 миллиона рублей. В Калмыкии и Адыгее нулевая задолженность.
При этом среди регионов ЮФО только Севастополь смог незначительно уменьшить долг по зарплате – теперь он составляет здесь 4,9 миллиона рублей вместо 5,1 миллиона.
В подавляющем большинстве субъектов РФ просроченная задолженность по зарплате осталась неизменной. В Росстате пояснили, что это связано с тем, что в апреле и в мае 2020 года ряд организаций полностью или частично прекратили свою работу. Кроме того, в ведомстве не получили полных данных.
Реклама
Танки «вспахали» асфальт на улице Мира в Волгограде18.06.2020 18:03
Общество 18.06.2020 18:03
В Волгограде отменили «обеденный перерыв» для общественного транспорта в выходные дни18.06.2020 16:27
Общество 18.06.2020 16:27
«Губернатор нам помогает, а ему мешают»: 240 дольщиков проблемных ЖК в Волгограде вызвали в суд18.06.2020 13:09
Общество 18.06.2020 13:09
Новый председатель Волгоградского облсуда и губернатор встретились тет-а-тет18.06.2020 12:24
Общество 18.06.2020 12:24
Волгоградскому «Ротору» не хватает полмиллиарда для премьер-лиги18.06.2020 10:42
Общество 18.06.2020 10:42
Пошла третья неделя: в разгар жары и пандемии поселок в Волгограде оставили без воды18.06.2020 09:55
Общество 18.06.2020 09:55
В Волгоградской области цены на бензин в июне поддали жару18.06.2020 09:50
Общество 18.06.2020 09:50
Центр Волгограда перекрыли в ожидании тренировки парада с военной техникой18.06.2020 09:20
Общество 18.06.2020 09:20
Подсчитаны траты на антураж парада Победы в Волгограде17.06.2020 20:10
Общество 17.06.2020 20:10
Старейшая гостиница Волгограда избавится от всех своих трещинок17.06.2020 16:40
Общество 17.06.2020 16:40
В Волгоградской области разрешили проводить массовые мероприятия17.06.2020 15:44
Общество 17.06.2020 15:44
В Волгограде готовят список ветеранов для присутствия на трибунах во время парада Победы17.06.2020 14:30
Общество 17.06.2020 14:30
В Волгоградской области еще больше арестантов проголосуют за Конституцию17.06.2020 12:47
Общество 17.06.2020 12:47
Для сельских жителей Волгоградской области снизили плату за мусор17.06.2020 11:33
Общество 17.06.2020 11:33
В Волгограде в выходные дни общественный транспорт будет ходить с 5-часовым перерывом17.06.2020 11:15
Общество 17.06.2020 11:15
Реклама