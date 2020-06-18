Общество

Пандемия сохранила большие долги по зарплате в Волгоградской области

Общество 18.06.2020 15:10
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18.06.2020 15:10


В Волгоградской области долг по зарплате остался самым большим среди субъектов ЮФО. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, на 1 июня он составляет 52,2 миллиона рублей и по сравнению с 1 мая он не сдвинулся с места. Второй по величине зарплатный долг в Ростовской области – 47,1 миллиона рублей, затем следует Астрахань – 24,7 миллиона рублей. В Калмыкии и Адыгее нулевая задолженность. 
При этом среди регионов ЮФО только Севастополь смог незначительно уменьшить долг по зарплате – теперь он составляет здесь 4,9 миллиона рублей вместо 5,1 миллиона. 
В подавляющем большинстве субъектов РФ просроченная задолженность по зарплате осталась неизменной. В Росстате пояснили, что это связано с тем, что в апреле и в мае 2020 года ряд организаций полностью или частично прекратили свою работу. Кроме того, в ведомстве не получили полных данных.

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