Под Волгоградом задержали водителя-беглеца, покалечившего пешехода





Полицейские задержали в Волжском 26-летнего водителя, который сбил на тротуаре 62-летнего пешехода и скрылся. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло накануне днем напротив дома №202 по улице Ленина. Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на пешехода, который стоял на тротуаре регулируемого пешеходного перехода. Водитель покинул место ДТП, не оказав помощь пострадавшему. Мужчину госпитализировали, а полиция приступила к поискам беглеца.

В результате инспекторы ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Волжскому установили его личность и местонахождение. В момент задержания 26-летний мужчина находился с признаками опьянения, и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за оставление места ДТП, невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия и за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Материалы находятся на рассмотрении в суде.



