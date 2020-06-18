Волгоградскому «Ротору» не хватает полмиллиарда для премьер-лиги





Как стало известно matchtv.ru от источников в волгоградском клубе, «Ротор» прошел лицензирование и сможет выступать в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне. Сообщается, что базовый бюджет клуба составил 500 миллионов рублей, однако руководство продолжает работу по поиску спонсоров. В завершившемся досрочно сезоне ФНЛ «Ротор» набрал 56 очков в 27 матчах и занял первое место.

Для участия в РПЛ клуб должен соответствовать определённым требованиям. Ранее, сообщает ИА «Высота 102», гендиректор клуба Андрей Рекечинский заявлял, что процедура в РФС устроена так, что для начала необходимо было пройти лицензирование для ФНЛ, а уже после этого экспертная комиссия Футбольной Национальной Лиги передает рекомендации РПЛ для получения лицензии РФС 1, которая дает право на выступление в премьер-лиге.

Уже завтра сине-голубые двумя командами проведут тестирование игроков, тренерского штаба и персонала на коронавирусную инфекцию, прежде чем возобновить тренировочные занятия. Планируется, что волгоградцы приступят к тренировкам со следующей недели: основа на стадионе «Зенит», второй состав на стадионе «Трактор». Второй сбор «Ротор» планирует провести в Кисловодске.