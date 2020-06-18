Происшествия

Под Урюпинском пьяный водитель собрал «комбо» нарушений и угодил в больницу

Происшествия 18.06.2020 10:09
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18.06.2020 10:09


Два человека пострадали в результате опрокидывания в кювет "ВАЗ-2107" в Урюпинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло около полуночи на 20 км автодороги "Новониколаевка - Урюпинск – Нехаево".
Пьяный водитель, не имевший права управления, двигался на "семерке" со стороны хутора Забурдяевского в сторону станицы Добринка. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и совершил опрокидывание в кювет. В результате виновник аварии и его 28-летняя пассажирка доставлены в больницу.

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