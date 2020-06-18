



Два человека пострадали в результате опрокидывания в кювет "ВАЗ-2107" в Урюпинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ДТП произошло около полуночи на 20 км автодороги "Новониколаевка - Урюпинск – Нехаево".

Пьяный водитель, не имевший права управления, двигался на "семерке" со стороны хутора Забурдяевского в сторону станицы Добринка. Не справившись с управлением, он выехал на обочину и совершил опрокидывание в кювет. В результате виновник аварии и его 28-летняя пассажирка доставлены в больницу.



