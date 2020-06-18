В Волгоградской области бесследно исчез пожилой рыбак

Происшествия 18.06.2020 09:35
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18.06.2020 09:35
Вторую неделю ищут 72-летнего жителя хутора Барминский Алексеевского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 7 июня мужчина собирался отправиться на Хопер для ловли рыбы. До настоящего времени о месте нахождения Михаила Колоскова ничего не известно.
Новоаннинский межрайонный следственный отдел проводит проверку по факту безвестного исчезновения хуторянина. На момент исчезновения он был одет: брюки темного цвета, рубашка в клетку темно-синего и белого цветов с длинным рукавом, носки темного цвета, галоши черного цвета. Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы седые длиной около 5 см, глаза серого цвета, на лбу небольшой шрам после операции.
Следователи обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения или последнем месте пребывания пенсионера, с просьбой позвонить по телефонам: 8-969-293-84-03; 8-844-46-3-13-67 или «02».
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