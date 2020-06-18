В Волгоградской области цены на бензин в июне поддали жару





В Волгоградской области за вторую неделю июня поднялось в цене топливо всех видов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, меньше всего подорожал бензин марки АИ-98 – на 0,06% (51, 81 рубль за литр). Дизтопливо поднялось в цене на 0,08% (47,23 рубля за литр). Больше всего подорожал бензин марки АИ-95 – на 0,89% (47,69 рублей за литр). Литр бензина марки АИ-92 поднялся в цене на 0,89% - 47,69 рублей за литр.

Неделей раньше Волгоградстат также фиксировал небольшое повышение стоимости бензина марки АИ-95. В мае стоимость топлива всех видов в регионе практически не менялась.



