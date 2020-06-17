Старейшая гостиница Волгограда избавится от всех своих трещинок

Общество 17.06.2020 16:40
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17.06.2020 16:40
Здание гостиницы «Волгоград» ожидает реставрация и капитальный ремонт. Как сообщает ИА «Высот 102» фасад объекта культурного наследия регионального значения со стороны улицы Володарского уже закрыли строительными лесами. С парадной стороны отеля работы до окончания летнего сезона проводить не планируют, поскольку на улицу Мира выходят окна самых дорогих номеров класса «Люкс».
Фасад исторического здания не видел ремонта долгие годы – штукатурный слой во многих местах осыпается, образуя паутины из трещин.
Старое финишное покрытие заменят на новое, при этом цвет здания может посветлеть на несколько оттенков. Ориентиром при выборе колористического решения стал облик дома №15 по проспекту Ленина, в котором расположен областной театр кукол.
Заменят и ночную подсветку гостиницы, которая подчеркнет величественность памятника архитектуры. Все запланированные на объекте работы прошли госэкспертизу и согласованы с профильным комитетом администрации региона.
Отель «Волгоград», построенный в 50-х годах прошлого века, стоит на фундаменте первой гостиницы Царицына, которая называлась «Столичные номера». Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. Впоследствии его снесли и построили новое - в стиле сталинского ампира.
Перемены ожидают и площадь Павших Борцов, которую планируют избавить от асфальта и замостить брусчаткой. Обсуждается также техническая возможность установки фонтана. На прилегающей к храму Александра Невского территории, где на днях снесли гранитные трибуны, установят лавочки и кадушки с зелеными насаждениями.
В случае возникновения необходимости провести на открытом пространстве массовое мероприятие - праздник или митинг, малые архитектурные формы на время демонтируют.
Проект благоустройства главной площади Волгограда пока находится на стадии обсуждения. Известно, что на сегодняшний день у властей нет планов по переносу памятника Александра Невского и введения запрета на автомобильный проезд по площади.
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