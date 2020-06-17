В Волгограде подростков задержали за угон двух легковушек

Расследования 17.06.2020 15:19
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17.06.2020 15:19
За угон "ВАЗ-2106" и "ВАЗ-2107" в Красноармейском районе Волгограда задержали троих подростков. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, молодые люди 15,16 и 17 лет подозреваются в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК РФ). За содеянное им грозит до 7 лет лишения свободы.
С заявлениями в полицию об угоне машин накануне обратились двое жителей района. Установлено, что автомобили угнали подростки, которые хотели покататься по городу. Угонщики ранее уже были судимы, все состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Машину марки "ВАЗ-2106" они увидели в одном из дворов. Автомобиль они вскрыли, завели, соединив провода в замке зажигания, и поехали кататься. Во время движения угонщики пробили колесо машины, затем разбили камнем пассажирское стекло легковушки и отправились на поиски другой машины. Аналогичным способом они угнали автомашину "ВАЗ" седьмой модели, а после бросили во дворах.
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