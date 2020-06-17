Общество

В Волгограде готовят список ветеранов для присутствия на трибунах во время парада Победы

Общество 17.06.2020 14:30
0
17.06.2020 14:30


Парад на площади Павших борцов 24 июня не обойдется без участников и ветеранов Великой Отечественной войны в качестве почетных гостей. Как стало известно ИА «Высота 102», в администрации региона уже составили предварительный список. В него вошли имена людей весьма почтенного возраста - некоторым уже за 95 лет. Видимо, областные власти планируют  действовать по примеру федерального центра. Ранее появилась информация, что ветераны смогут посмотреть военный парад на Красной площади. Ради этого будут предприняты меры эпидемиологической безопасности. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что  «места для ветеранов предусмотрены через два кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончании снова ее надеть».  Кроме того, главный санитарный врач сказала, что на парад и с парада ветеранов отвезет специально обработанный транспорт, а все кто будет общаться с пожилыми людьми - о т водителя до волонтеров, будут протестированы на  COVID-19.  
Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить 23 июня. 
На фото из архива ИА «Высота 102» ветераны перед началом парада на площади Павших борцов 9 мая 2018 года

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
17.06.2020 16:40
Общество 17.06.2020 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 15:44
Общество 17.06.2020 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 12:47
Общество 17.06.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 11:33
Общество 17.06.2020 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 11:15
Общество 17.06.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 10:43
Общество 17.06.2020 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 10:16
Общество 17.06.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.06.2020 09:51
Общество 17.06.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 20:46
Общество 16.06.2020 20:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 17:32
Общество 16.06.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 17:18
Общество 16.06.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 16:42
Общество 16.06.2020 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 16:34
Общество 16.06.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 14:53
Общество 16.06.2020 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2020 14:36
Общество 16.06.2020 14:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:56
В Волгограде члену «сливочной» ОПГ дали срокСмотреть фотографии
16:40
Старейшая гостиница Волгограда избавится от всех своих трещинокСмотреть фотографии
15:57
В Волгоградской области от COVID-пневмонии скончались молодая женщина и пенсионерСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области разрешили проводить массовые мероприятияСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде подростков задержали за угон двух легковушекСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде готовят список ветеранов для присутствия на трибунах во время парада ПобедыСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде сыну убитого авторитета вынесли приговор за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области еще больше арестантов проголосуют за КонституциюСмотреть фотографии
12:20
Волгоградца арестовали за дебош в инфекционном стационареСмотреть фотографии
12:00
Под Волгоградом пьяный водитель угрожал полицейским пистолетомСмотреть фотографии
11:40
Число жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 31Смотреть фотографии
11:33
Для сельских жителей Волгоградской области снизили плату за мусорСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в выходные дни общественный транспорт будет ходить с 5-часовым перерывомСмотреть фотографии
10:43
Конец самоизоляции в Волгограде обозначат пугающим арт-объектомСмотреть фотографии
10:16
Для чиновников администрации Волгоградской области арендуют компьютеры за 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:51
Радость дачников Волгограда после запуска автобусов оказалась недолгойСмотреть фотографии
09:23
Поставщика стройматериалов на ЖК "Династия" в Волгограде обвиняют в мошенничествеСмотреть фотографии
20:46
В касках и масках: в Волгограде тренировка парада Победы прошла по плануСмотреть фотографии
19:34
Власти Волгоградской области подстелют соломку арендодателям недвижимости и перевозчикамСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства студента-иностранцаСмотреть фотографии
17:34
Верховный суд отклонил иск на 388 миллионов рублей к мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группамиСмотреть фотографии
17:18
За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафомСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области назвали токсичные по коронавирусу территорииСмотреть фотографии
16:34
«От некоторых детсадов нет заявок»: от родителей волгоградских детей ждут сложного решенияСмотреть фотографии
15:09
Облздрав опроверг информацию о дефиците мест в стационарах Волгограда для COVID-больныхСмотреть фотографии
14:56
В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектовСмотреть фотографии
14:36
Адвокатам из других регионов разрешили приезжать в Волгоградскую область во время самоизоляцииСмотреть фотографии
14:02
Рядовых зрителей на парад в Волгограде могут пустить по решению оперштабаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 