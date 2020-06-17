



Парад на площади Павших борцов 24 июня не обойдется без участников и ветеранов Великой Отечественной войны в качестве почетных гостей. Как стало известно ИА «Высота 102», в администрации региона уже составили предварительный список. В него вошли имена людей весьма почтенного возраста - некоторым уже за 95 лет. Видимо, областные власти планируют действовать по примеру федерального центра. Ранее появилась информация, что ветераны смогут посмотреть военный парад на Красной площади. Ради этого будут предприняты меры эпидемиологической безопасности. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «места для ветеранов предусмотрены через два кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончании снова ее надеть». Кроме того, главный санитарный врач сказала, что на парад и с парада ветеранов отвезет специально обработанный транспорт, а все кто будет общаться с пожилыми людьми - о т водителя до волонтеров, будут протестированы на COVID-19.

Напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области планируют отменить 23 июня.

На фото из архива ИА «Высота 102» ветераны перед началом парада на площади Павших борцов 9 мая 2018 года