Волгоградца арестовали за дебош в инфекционном стационаре

Расследования 17.06.2020 12:20
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17.06.2020 12:20
На 8 суток арестован 29-летний житель Волгограда, устроивший дебош в детской инфекционной больнице. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, административное дело дебошира рассмотрел сегодня Центральный районный суд Волгограда.
Установлено, что 6 июня текущего года Илия Ш. - фигурант административного дела, находясь на территории ГБУЗ "ВОДКИБ" №21, выражался в адрес медицинского персонала детской инфекционной больницы грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания, а также ударил ногой по входной двери приемного отделения. Известно, что в этот стационар доставили его малолетнего сына.
Постановление об аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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