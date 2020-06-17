Волгоградца арестовали за дебош в инфекционном стационаре





На 8 суток арестован 29-летний житель Волгограда, устроивший дебош в детской инфекционной больнице. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, административное дело дебошира рассмотрел сегодня Центральный районный суд Волгограда.

Установлено, что 6 июня текущего года Илия Ш. - фигурант административного дела, находясь на территории ГБУЗ "ВОДКИБ" №21, выражался в адрес медицинского персонала детской инфекционной больницы грубой нецензурной бранью, не реагировал на замечания, а также ударил ногой по входной двери приемного отделения. Известно, что в этот стационар доставили его малолетнего сына.

Постановление об аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



