Здравоохранение

Число жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 31

Здравоохранение 17.06.2020 11:40
0
17.06.2020 11:40


Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество летальных случаев в регионе, вызванных новой инфекцией, достигло 31. За сутки COVID-19 подтвердился у 104 жителей региона.
Число зараженных за все время лабораторных исследований составило 4991, из них 1977 человек уже выздоровели.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Здравоохранение
17.06.2020 15:57
Здравоохранение 17.06.2020 15:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.06.2020 15:09
Здравоохранение 16.06.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.06.2020 11:44
Здравоохранение 16.06.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2020 14:09
Здравоохранение 15.06.2020 14:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2020 13:35
Здравоохранение 15.06.2020 13:35
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2020 11:57
Здравоохранение 15.06.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2020 11:20
Здравоохранение 15.06.2020 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
15.06.2020 10:58
Здравоохранение 15.06.2020 10:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.06.2020 16:05
Здравоохранение 14.06.2020 16:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.06.2020 12:46
Здравоохранение 13.06.2020 12:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2020 20:40
Здравоохранение 11.06.2020 20:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2020 15:56
Здравоохранение 11.06.2020 15:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2020 14:16
Здравоохранение 11.06.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.06.2020 11:48
Здравоохранение 11.06.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.06.2020 21:14
Здравоохранение 10.06.2020 21:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:56
В Волгограде члену «сливочной» ОПГ дали срокСмотреть фотографии
16:40
Старейшая гостиница Волгограда избавится от всех своих трещинокСмотреть фотографии
15:57
В Волгоградской области от COVID-пневмонии скончались молодая женщина и пенсионерСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области разрешили проводить массовые мероприятияСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде подростков задержали за угон двух легковушекСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде готовят список ветеранов для присутствия на трибунах во время парада ПобедыСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде сыну убитого авторитета вынесли приговор за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области еще больше арестантов проголосуют за КонституциюСмотреть фотографии
12:20
Волгоградца арестовали за дебош в инфекционном стационареСмотреть фотографии
12:00
Под Волгоградом пьяный водитель угрожал полицейским пистолетомСмотреть фотографии
11:40
Число жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 31Смотреть фотографии
11:33
Для сельских жителей Волгоградской области снизили плату за мусорСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в выходные дни общественный транспорт будет ходить с 5-часовым перерывомСмотреть фотографии
10:43
Конец самоизоляции в Волгограде обозначат пугающим арт-объектомСмотреть фотографии
10:16
Для чиновников администрации Волгоградской области арендуют компьютеры за 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:51
Радость дачников Волгограда после запуска автобусов оказалась недолгойСмотреть фотографии
09:23
Поставщика стройматериалов на ЖК "Династия" в Волгограде обвиняют в мошенничествеСмотреть фотографии
20:46
В касках и масках: в Волгограде тренировка парада Победы прошла по плануСмотреть фотографии
19:34
Власти Волгоградской области подстелют соломку арендодателям недвижимости и перевозчикамСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства студента-иностранцаСмотреть фотографии
17:34
Верховный суд отклонил иск на 388 миллионов рублей к мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группамиСмотреть фотографии
17:18
За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафомСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области назвали токсичные по коронавирусу территорииСмотреть фотографии
16:34
«От некоторых детсадов нет заявок»: от родителей волгоградских детей ждут сложного решенияСмотреть фотографии
15:09
Облздрав опроверг информацию о дефиците мест в стационарах Волгограда для COVID-больныхСмотреть фотографии
14:56
В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектовСмотреть фотографии
14:36
Адвокатам из других регионов разрешили приезжать в Волгоградскую область во время самоизоляцииСмотреть фотографии
14:02
Рядовых зрителей на парад в Волгограде могут пустить по решению оперштабаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 