Число жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 31





Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество летальных случаев в регионе, вызванных новой инфекцией, достигло 31. За сутки COVID-19 подтвердился у 104 жителей региона.

Число зараженных за все время лабораторных исследований составило 4991, из них 1977 человек уже выздоровели.



