Число жертв коронавируса в Волгоградской области достигло 31

Здравоохранение 17.06.2020 11:40
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17.06.2020 11:40
Два человека скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество летальных случаев в регионе, вызванных новой инфекцией, достигло 31. За сутки COVID-19 подтвердился у 104 жителей региона.
Число зараженных за все время лабораторных исследований составило 4991, из них 1977 человек уже выздоровели.
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