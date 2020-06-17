Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли

Экономика 17.06.2020 11:19
0
17.06.2020 11:19
На фоне существенного снижения прибыли российской банковской системы в мае (по данным ЦБ, она составила 500 млн рублей) банк «Открытие» заработал 10,8 млрд рублей чистой прибыли, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Рост чистой прибыли банка по РСБУ в мае обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка «Открытие», и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем).
За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 млрд рублей.
За январь-май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2% до 2,39 трлн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 млрд рублей (+2,5%) до 1,45 трлн рублей. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц – с начала года он увеличился на 12,7% до 423 млрд рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 млрд рублей.
Объем вложений в ценные бумаги за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 20,9 млрд рублей (-2,6%) до 778 млрд рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов – портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос на 28% до 206 млрд рублей.
С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 31,2 млрд рублей (+1,8%) до 1,77 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 15,7 млрд.
Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (+8,3%) до 338 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.
Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).
Реклама
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%17.06.2020 16:09
Экономика 17.06.2020 16:09
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости17.06.2020 13:09
Экономика 17.06.2020 13:09
Власти Волгоградской области подстелют соломку арендодателям недвижимости и перевозчикам16.06.2020 19:34
Экономика 16.06.2020 19:34
В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетей16.06.2020 14:56
Экономика 16.06.2020 14:56
Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99%16.06.2020 13:58
Экономика 16.06.2020 13:58
Эксперты Сбербанка и автомобильной отрасли расскажут как строить успешный бизнес в новых реалиях16.06.2020 11:39
Экономика 16.06.2020 11:39
Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового дохода16.06.2020 10:36
Экономика 16.06.2020 10:36
С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%15.06.2020 16:42
Экономика 15.06.2020 16:42
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей15.06.2020 16:07
Экономика 15.06.2020 16:07
Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налогов11.06.2020 17:31
Экономика 11.06.2020 17:31
Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале11.06.2020 13:51
Экономика 11.06.2020 13:51
Сбербанк информирует о режиме работы в праздничные дни июня10.06.2020 22:33
Экономика 10.06.2020 22:33
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал Госуслуг10.06.2020 14:42
Экономика 10.06.2020 14:42
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes10.06.2020 13:31
Экономика 10.06.2020 13:31
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей10.06.2020 13:18
Экономика 10.06.2020 13:18
Реклама