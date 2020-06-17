



До 29 июня специальные маршруты общественного транспорта будут курсировать по особому расписанию. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение издал накануне руководитель департамента городского хозяйство Виталий Земцов. В частности, с понедельника по пятницу автобусы, трамваи, троллейбусы, теплоходы и маршрутки будут возить пассажиров с 6 часов утра до девяти вечера. А вот по субботам и воскресеньям общественный транспорт можно будет дождаться лишь с 6 до 11 утра и с 16 до 20 часов.

Всего в списке общественного транспорта – 65 специальных маршрутов. Интересно, что в распоряжении департамента городского хозяйства указаны и такие дачные маршруты, как №№60э, 54э, 57э, 58э, которые, как следует из текста, должны курсировать и в будние дни. Однако выяснилось, что чиновники их отменили из-за низкой заполняемости автобусов.