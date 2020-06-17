Поставщика стройматериалов на ЖК "Династия" в Волгограде обвиняют в мошенничестве

Расследования 17.06.2020 09:23
0
17.06.2020 09:23
Главу строительной организации, привлеченной к застройке ЖК "Династия" и ЖК "Дом на бульваре" в Волгограде, обвиняют в мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемый не исполнил обязанности по поставке стройматериалов на указанные объекты долевого строительства.
По материалам дела, в феврале 2016 года застройщиком возводимого с привлечением средств граждан-дольщиков многоквартирного жилого дома по адресу ул. Огарева, д. 21б (ЖК "Династия") был заключен договор участия в долевом строительстве жилья со строительной фирмой. По его условиям, фирме передавались права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей. За эту жилплощадь фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на вышеуказанную сумму. Однако свои обязательства не исполнила, а права на квартиру в марте 2017 году перепродала третьему лицу.
Аналогичным образом фирма завладела двумя квартирами в строящемся с привлечением средств граждан – дольщиков многоквартирном жилом доме в Дзержинском районе (ЖК "Дом на бульваре") общей стоимостью более 4,8 млн рублей. Оплата за указанные объекты недвижимости не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников учредителя фирмы.
Следствие считает, что неисполнение фирмой авансированных обязательств по поставке стройматериалов стало одной из причин нарушения сроков возведения вышеуказанных жилых домов, что повлекло нарушения прав граждан – участников долевого строительства. Вину обвиняемый не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время все сделки расторгнуты, права на квартиры возвращены застройщикам.
Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду.
Реклама
В Волгограде следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства студента-иностранца16.06.2020 18:08
Расследования 16.06.2020 18:08
Волгоградца осудили за многомиллионную аферу с элитной недвижимостью16.06.2020 11:24
Расследования 16.06.2020 11:24
Волгоградка чудом избежала судимости за покупку килограмма черной икры15.06.2020 17:37
Расследования 15.06.2020 17:37
Ремонтники украли с нефтезавода в Волгограде продукции на миллион рублей15.06.2020 15:52
Расследования 15.06.2020 15:52
Волгоградец идет под суд за наглую рубку ясеня под окнами многоэтажки15.06.2020 15:04
Расследования 15.06.2020 15:04
Следственные действия по делу школьника - «подрывника» из Волгограда попали на видео15.06.2020 14:23
Расследования 15.06.2020 14:23
Волгоградский суд не оправдал осужденного за изнасилование школьницы маршрутчика15.06.2020 12:15
Расследования 15.06.2020 12:15
Миллион рублей дадут за помощь в раскрытии убийства иностранного студента в Волгограде15.06.2020 10:48
Расследования 15.06.2020 10:48
СК прокомментировал убийство иностранного студента медуниверситета в Волгограде15.06.2020 10:01
Расследования 15.06.2020 10:01
В Волгограде зарезали студента медуниверситета14.06.2020 19:30
Расследования 14.06.2020 19:30
Волгоградский хакер шантажировал жительницу Воронежской области ее личными фото14.06.2020 16:11
Расследования 14.06.2020 16:11
В Волгограде привлекали деньги дольщиков для строительства таунхауса-«призрака»12.06.2020 14:47
Расследования 12.06.2020 14:47
Испытавшего кураж волгоградца арестовали за оскорбление полицейских11.06.2020 19:13
Расследования 11.06.2020 19:13
"Я тупая!": истерика пьяной матери за рулем попала на видео после гибели ее дочери в ДТП11.06.2020 17:25
Расследования 11.06.2020 17:25
В Волгоградской области в гибели на воде 7-летней девочки обвинили друга семьи11.06.2020 14:30
Расследования 11.06.2020 14:30
Реклама