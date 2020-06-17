Поставщика стройматериалов на ЖК "Династия" в Волгограде обвиняют в мошенничестве





Главу строительной организации, привлеченной к застройке ЖК "Династия" и ЖК "Дом на бульваре" в Волгограде, обвиняют в мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемый не исполнил обязанности по поставке стройматериалов на указанные объекты долевого строительства.

По материалам дела, в феврале 2016 года застройщиком возводимого с привлечением средств граждан-дольщиков многоквартирного жилого дома по адресу ул. Огарева, д. 21б (ЖК "Династия") был заключен договор участия в долевом строительстве жилья со строительной фирмой. По его условиям, фирме передавались права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей. За эту жилплощадь фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на вышеуказанную сумму. Однако свои обязательства не исполнила, а права на квартиру в марте 2017 году перепродала третьему лицу.

Аналогичным образом фирма завладела двумя квартирами в строящемся с привлечением средств граждан – дольщиков многоквартирном жилом доме в Дзержинском районе (ЖК "Дом на бульваре") общей стоимостью более 4,8 млн рублей. Оплата за указанные объекты недвижимости не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников учредителя фирмы.

Следствие считает, что неисполнение фирмой авансированных обязательств по поставке стройматериалов стало одной из причин нарушения сроков возведения вышеуказанных жилых домов, что повлекло нарушения прав граждан – участников долевого строительства. Вину обвиняемый не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время все сделки расторгнуты, права на квартиры возвращены застройщикам.

Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду.



