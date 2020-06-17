Расследования

Поставщика стройматериалов на ЖК "Династия" в Волгограде обвиняют в мошенничестве

Расследования 17.06.2020 09:23
0
17.06.2020 09:23


Главу строительной организации, привлеченной к застройке ЖК "Династия" и ЖК "Дом на бульваре" в Волгограде, обвиняют в мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемый не исполнил обязанности по поставке стройматериалов на указанные объекты долевого строительства.
По материалам дела, в феврале 2016 года застройщиком возводимого с привлечением средств граждан-дольщиков многоквартирного жилого дома по адресу ул. Огарева, д. 21б (ЖК "Династия") был заключен договор участия в долевом строительстве жилья со строительной фирмой. По его условиям, фирме передавались права на двухкомнатную квартиру в строящемся доме стоимостью более 2,7 млн рублей. За эту жилплощадь фирма должна была поставить на возводимый объект строительные материалы на вышеуказанную сумму. Однако свои обязательства не исполнила, а права на квартиру в марте 2017 году перепродала третьему лицу. 
Аналогичным образом фирма завладела двумя квартирами в строящемся с привлечением средств граждан – дольщиков многоквартирном жилом доме в Дзержинском районе (ЖК "Дом на бульваре") общей стоимостью более 4,8 млн рублей. Оплата за указанные объекты недвижимости не произведена, а сами квартиры переоформлены на родственников учредителя фирмы. 
Следствие считает, что неисполнение фирмой авансированных обязательств по поставке стройматериалов стало одной из причин нарушения сроков возведения вышеуказанных жилых домов, что повлекло нарушения прав граждан – участников долевого строительства. Вину обвиняемый не признает. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время все сделки расторгнуты, права на квартиры возвращены застройщикам.
Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Расследования
16.06.2020 18:08
Расследования 16.06.2020 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2020 11:24
Расследования 16.06.2020 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 17:37
Расследования 15.06.2020 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 15:52
Расследования 15.06.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 15:04
Расследования 15.06.2020 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 14:23
Расследования 15.06.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 12:15
Расследования 15.06.2020 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 10:48
Расследования 15.06.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 10:01
Расследования 15.06.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2020 19:30
Расследования 14.06.2020 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.06.2020 16:11
Расследования 14.06.2020 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2020 14:47
Расследования 12.06.2020 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 19:13
Расследования 11.06.2020 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 17:25
Расследования 11.06.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 14:30
Расследования 11.06.2020 14:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:33
Для сельских жителей Волгоградской области снизили плату за мусорСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде в выходные дни общественный транспорт будет ходить с 5-часовым перерывомСмотреть фотографии
10:43
Конец самоизоляции в Волгограде обозначат пугающим арт-объектомСмотреть фотографии
10:16
Для чиновников администрации Волгоградской области арендуют компьютеры за 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:51
Радость дачников Волгограда после запуска автобусов оказалась недолгойСмотреть фотографии
09:23
Поставщика стройматериалов на ЖК "Династия" в Волгограде обвиняют в мошенничествеСмотреть фотографии
20:46
В касках и масках: в Волгограде тренировка парада Победы прошла по плануСмотреть фотографии
19:34
Власти Волгоградской области подстелют соломку арендодателям недвижимости и перевозчикамСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства студента-иностранцаСмотреть фотографии
17:34
Верховный суд отклонил иск на 388 миллионов рублей к мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде и Волжском опубликовали списки детских садов с открытыми дежурными группамиСмотреть фотографии
17:18
За вспышку COVID-19 Урюпинский психинтернат наказали крупным штрафомСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области назвали токсичные по коронавирусу территорииСмотреть фотографии
16:34
«От некоторых детсадов нет заявок»: от родителей волгоградских детей ждут сложного решенияСмотреть фотографии
15:09
Облздрав опроверг информацию о дефиците мест в стационарах Волгограда для COVID-больныхСмотреть фотографии
14:56
В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетейСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектовСмотреть фотографии
14:36
Адвокатам из других регионов разрешили приезжать в Волгоградскую область во время самоизоляцииСмотреть фотографии
14:02
Рядовых зрителей на парад в Волгограде могут пустить по решению оперштабаСмотреть фотографии
13:58
Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99%Смотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июняСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
В Волгограде подростка подозревают в поджоге склада грузового речпортаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Опять за сотню: в Волгоградской области коронавирус не думает сдаватьсяСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде грузовик протаранил «Яндекс. Такси», двое пострадалиСмотреть фотографии
11:24
Волгоградца осудили за многомиллионную аферу с элитной недвижимостьюСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом виновник ДТП сбежал, бросив троих пострадавшихСмотреть фотографии
10:46
Центр Волгограда зачищают для первой репетиции июньского парада ПобедыСмотреть фотографии
10:36
Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового доходаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном пожареСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области назвали дату открытия торговых центров и ресторановСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 