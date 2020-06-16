В Волгограде следователи раскрыли новые подробности жестокого убийства студента-иностранца

Расследования 16.06.2020 18:08
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16.06.2020 18:08
Около 40 человек допрошено по громкому делу об убийстве первокурсника Волгоградского медуниверситета. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, следователи пообщались с близким окружением погибшего – студентами, преподавателями, друзьями и жильцами общежития вуза, в котором проживал парень.
Молодого человека характеризуют исключительно с положительной стороны, как неконфликтного и доброжелательного. Правоохранители уверены, что целью преступника было не ограбление. Об этом свидетельствуют мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными деньгами студента, обнаруженными на месте происшествия.
Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль руководством областного управления СКР, Главка МВД и губернатором.
Следственно-оперативная группа продолжает изучать записи камер наружного наблюдения, установленные по маршруту передвижения несовершеннолетнего и нападавшего. Приметы нападавшего: на вид 25 лет, рост 170-180 см, спортивного телосложения, был одет в темную спортивную кофту с капюшоном со светлыми надписями на груди, бриджи с накладными карманами, кроссовки светлого цвета со светоотражающим элементом (предположительно марки «New Balance»), на голове бейсболка. На лице злоумышленника была черная защитная маска.
Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает значимой информацией, позвонить по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: (8442) 30-44-44 или в отделение дежурных следователей СУ СКР по Волгоградской области: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20. Конфиденциальность гарантируется. Обращаем внимание, что звонки принимаются круглосуточно.
Ранее главой региона принято решение о выделении 1 млн рублей в качестве вознаграждения за помощь в раскрытии зверского преступления.
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