В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектов

Общество 16.06.2020 14:53
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16.06.2020 14:53
Новый тип торговых павильонов, разработанный специалистами на основании предложений предпринимательского сообщества, утвердила администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, типовой павильон имеет площадь около 40 квадратных метров, однако площадь может определяться в индивидуальном порядке. В оформлении объектов предполагается использование декоративных элементов из древесины или композитных панелей с древесной текстурой.
Ранее муниципалитет утвердил три типа городских павильонов и пять типов киосков.
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