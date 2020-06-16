В Волгограде утвержден новый вариант дизайна нестационарных торговых объектов





Новый тип торговых павильонов, разработанный специалистами на основании предложений предпринимательского сообщества, утвердила администрация Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, типовой павильон имеет площадь около 40 квадратных метров, однако площадь может определяться в индивидуальном порядке. В оформлении объектов предполагается использование декоративных элементов из древесины или композитных панелей с древесной текстурой.

Ранее муниципалитет утвердил три типа городских павильонов и пять типов киосков.



