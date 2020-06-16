



Власти Волгоградской области разрешили адвокатам из других регионов приезжать для защиты обвиняемых и подсудимых без соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Как сообщает ИА «Высота 102», заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Наталья Лисименко, это было сделано по просьбе министерства юстиции. Ранее все прибывающие в регион из эндемичных территорий граждане должны были в течение двух недель находиться на самоизоляции.

После 23 июня, напомним, режим самоизоляции в Волгоградской области будет отменен. Ограничения, связанные с обязательным соблюдением режима самоизоляции, будут действовать только в отношении граждан, приехавших в регион из-за границы.