Экономика

В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетей

Экономика 16.06.2020 14:56 Новости компаний
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16.06.2020 14:56 Новости компаний


В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы  по подготовке  тепломагистрали к будущей зиме. ООО «Волжские тепловые сети»  уже приступили к  реконструкции и капитальному ремонту целого ряда объектов.
«Зимний период – это, в первую очередь, время отопительного сезона, поэтому вопрос  о проведении ремонтных работ  теплосетевого хозяйства в летний период является самым актуальным для ресурсоснабжающей организации.  Правильно и своевременно выполненные  работы позволят нам избежать неприятностей в  период максимальных нагрузок», - сообщили ИА «Высота 102» на предприятии. 
Согласно программе мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду,  уже в июне будет завершен капитальный ремонт тепловой изоляции и окраска металлоконструкций собственных и арендованных тепловых сетей, капитальный ремонт тепловой сети по адресу: квартал ЦК - ул. Пушкина (3 этап), реконструкция и модернизация тепломагистралей ТМ-16 и ТМ-21.
Уже завершены  работы на двух объектах  протяженностью свыше 1 км на сумму свыше 5 млн рублей.  Всего на ремонтную компанию  Волжскими тепловыми сетями  выделено около 90 млн. рублей.
В июле и августе теплоэнергетиками  запланирован капитальный ремонт части тепломагистрали в 10 и 18 микрорайонах, на улице Карла Маркса и в 39 квартале, а также значительного  участка  вертикального компенсатора   ТМ-21.
Все работы организация намерена завершить в срок, до начала отопительного сезона.

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