В Волжском началась реконструкция и капитальный ремонт теплосетей





В городе Волжский Волгоградской области полным ходом идут работы по подготовке тепломагистрали к будущей зиме. ООО «Волжские тепловые сети» уже приступили к реконструкции и капитальному ремонту целого ряда объектов.

«Зимний период – это, в первую очередь, время отопительного сезона, поэтому вопрос о проведении ремонтных работ теплосетевого хозяйства в летний период является самым актуальным для ресурсоснабжающей организации. Правильно и своевременно выполненные работы позволят нам избежать неприятностей в период максимальных нагрузок», - сообщили ИА «Высота 102» на предприятии.

Согласно программе мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, уже в июне будет завершен капитальный ремонт тепловой изоляции и окраска металлоконструкций собственных и арендованных тепловых сетей, капитальный ремонт тепловой сети по адресу: квартал ЦК - ул. Пушкина (3 этап), реконструкция и модернизация тепломагистралей ТМ-16 и ТМ-21.

Уже завершены работы на двух объектах протяженностью свыше 1 км на сумму свыше 5 млн рублей. Всего на ремонтную компанию Волжскими тепловыми сетями выделено около 90 млн. рублей.

В июле и августе теплоэнергетиками запланирован капитальный ремонт части тепломагистрали в 10 и 18 микрорайонах, на улице Карла Маркса и в 39 квартале, а также значительного участка вертикального компенсатора ТМ-21.

Все работы организация намерена завершить в срок, до начала отопительного сезона.



