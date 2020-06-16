



Сбербанк приглашает предпринимателей региона принять участие в онлайн-дискуссии «#Автопром. Новая реальность. Новые возможности». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мероприятие пройдет 18 июня в 10:00 (МСК) на медиаплатформе . Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, мероприятие пройдет 18 июня в 10:00 (МСК) на медиаплатформе СБЕР Про . Регистрация на мероприятие доступна по ссылке

Участники онлайн-дискуссии обсудят текущие тренды в автомобильной отрасли и векторы её развития. Также эксперты расскажут о роли онлайн-каналов продаж и маркетплейсов, о новых бизнес-моделях и изменениях в поведении покупателей.

В центре внимания:

• Тенденции и прогнозы: ожидать ли восстановления в ближайшие годы, какие факторы будут этому способствовать;

• Роль государства: текущие меры государственного регулирования и стратегические задачи развития автомобильной отрасли;

• Новые бизнес-модели: ключевые проекты лидеров рынка, внедрение новых технологий продаж.

Спикерами выступят: Денис Пак — директор департамента автомобильной промышленности в Минпромторге РФ, Константин Зарецкий — исполнительный директор и лидер отрасли «Автомобильная промышленность» Сбербанка, Александр Идрисов — основатель и президент Strategy Partners, Алекс Гурин — директор по продажам Hyundai Capital, Алексей Тихомиров — генеральный директор компании «Лада-Имидж» и другие.

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