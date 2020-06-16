Экономика

Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового дохода

Экономика 16.06.2020 10:36
0
16.06.2020 10:36


86% жителей Южного федерального округа поддерживают идею введения в стране безусловного базового дохода (ББД), гарантированного государством. Это самый высокий процент одобрения среди федеральных округов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
При этом наряду с СКФО и ДФО только 6% не поддерживают идею введения ББД и это наименьший показатель в стране.
Главными минусами безусловного дохода для южан являются уменьшение стимула работать (20%) и возможное усиление притока мигрантов (20%). 14% обеспокоены тем, что государство будет вынуждено нести очень большие расходы. 9% респондентов заявили, что они не знают успешных мировых практик по введению ББД.
Главными плюсами безусловного дохода жители ЮФО считают помощь в решении проблемы бедности (44%), снижение остроты проблемы экономического неравенства (43%), и появление возможности заниматься любимым делом, в том числе и творчеством. 34% полагают, что у них может улучшиться здоровье, так как появится больше возможностей за ним следить. А 33% убеждены, что это поспособствует снижению уровня преступности. Кроме того, респонденты считают, что безусловный доход может повысить рождаемость, снизить количество самоубийств и прибавить людям уверенность в завтрашнем дне.
Большинство южан (29%) убеждены, что безусловный доход должен составлять 20-30 тыс. рублей в месяц. Для 25% достаточно 10-20 тыс. рублей. 17% находят приемлемой сумму 30-40 тыс. рублей. А доля тех, кто согласен на ББД на уровне прожиточного минимума (15%) практически равна тем, кому необходимо более 40 тыс. рублей гарантированного дохода в месяц.
Если даже базовый доход будет введен, то 74% жителей Юга продолжат работать. 25% сменят работу и будут заниматься любимым делом. Только 2% опрошенных планируют ничем не заниматься и жить с выплат ББД.
В вопросе о возможных планах найти подработку после карантина жители Юга также отличились. 84% респондентов ответили положительно, и это самый большой показатель в стране среди федеральных округов. 8% не планируют искать заработок на стороне, а еще 8% уже нашли дополнительный источник дохода.
*Опрос проведен банком «Открытие» 13-15 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
16.06.2020 11:39
Экономика 16.06.2020 11:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2020 16:42
Экономика 15.06.2020 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2020 16:07
Экономика 15.06.2020 16:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2020 17:31
Экономика 11.06.2020 17:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.06.2020 13:51
Экономика 11.06.2020 13:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 22:33
Экономика 10.06.2020 22:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 14:42
Экономика 10.06.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 13:31
Экономика 10.06.2020 13:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 13:18
Экономика 10.06.2020 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 12:58
Экономика 10.06.2020 12:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2020 12:10
Экономика 10.06.2020 12:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2020 17:42
Экономика 09.06.2020 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2020 09:11
Экономика 09.06.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.06.2020 08:16
Экономика 09.06.2020 08:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.06.2020 21:20
Экономика 08.06.2020 21:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:34
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июняСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде подростка подозревают в поджоге склада грузового речпортаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Опять за сотню: в Волгоградской области коронавирус не думает сдаватьсяСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде грузовик протаранил «Яндекс. Такси», двое пострадалиСмотреть фотографии
11:24
Волгоградца осудили за многомиллионную аферу с элитной недвижимостьюСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом виновник ДТП сбежал, бросив троих пострадавшихСмотреть фотографии
10:46
Центр Волгограда зачищают для первой репетиции июньского парада ПобедыСмотреть фотографии
10:36
Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового доходаСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном пожареСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области назвали дату открытия торговых центров и ресторановСмотреть фотографии
09:22
Селянин в Волгоградской области рубил деревья для своего забораСмотреть фотографии
18:46
Убийцу студента в Волгограде ищут по видео с камер в переходеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
В Волгограде гранитные плиты с площади Павших Борцов увозят в надежное местоСмотреть фотографии
17:37
Волгоградка чудом избежала судимости за покупку килограмма черной икрыСмотреть фотографии
17:31
Школьник за рулем отцовского авто спровоцировал погоню и стрельбу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
В Волгограде с 17 июня открываются дежурные группы в детских садахСмотреть фотографии
16:42
С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%Смотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парадаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
Волгоградская облдума раскрыла тайну возвращения узника Фиджи в ряды депутатовСмотреть фотографии
16:07
ПСБ запускает конкурс для предпринимателейСмотреть фотографии
15:45
Группа экс-руководителей района Волгоградской области попалась на взяткахСмотреть фотографии
15:40
Жителям Волгоградской области могут подготовить пляжи с разметкойСмотреть фотографии
14:23
Следственные действия по делу школьника - «подрывника» из Волгограда попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Роспотребнадзор: масочный режим останется в Волгоградской области надолгоСмотреть фотографии
13:35
Антитела к коронавирусу имеют 3% обследованных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде 14-летний подросток планировал массовые убийства в школе с коктейлями МолотоваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
В Волгоградской области от коронавируса скончались 29 человекСмотреть фотографии
11:20
РУСАЛ открыл в Гвинее современный многофункциональный медицинский центрСмотреть фотографии
10:58
Оперштаб Волгоградской области подумает над продлением режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:48
Миллион рублей дадут за помощь в раскрытии убийства иностранного студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 