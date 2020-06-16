Банк «Открытие»: жители ЮФО больше всех в России одобряют идею введения безусловного базового дохода





86% жителей Южного федерального округа поддерживают идею введения в стране безусловного базового дохода (ББД), гарантированного государством. Это самый высокий процент одобрения среди федеральных округов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

При этом наряду с СКФО и ДФО только 6% не поддерживают идею введения ББД и это наименьший показатель в стране.

Главными минусами безусловного дохода для южан являются уменьшение стимула работать (20%) и возможное усиление притока мигрантов (20%). 14% обеспокоены тем, что государство будет вынуждено нести очень большие расходы. 9% респондентов заявили, что они не знают успешных мировых практик по введению ББД.

Главными плюсами безусловного дохода жители ЮФО считают помощь в решении проблемы бедности (44%), снижение остроты проблемы экономического неравенства (43%), и появление возможности заниматься любимым делом, в том числе и творчеством. 34% полагают, что у них может улучшиться здоровье, так как появится больше возможностей за ним следить. А 33% убеждены, что это поспособствует снижению уровня преступности. Кроме того, респонденты считают, что безусловный доход может повысить рождаемость, снизить количество самоубийств и прибавить людям уверенность в завтрашнем дне.

Большинство южан (29%) убеждены, что безусловный доход должен составлять 20-30 тыс. рублей в месяц. Для 25% достаточно 10-20 тыс. рублей. 17% находят приемлемой сумму 30-40 тыс. рублей. А доля тех, кто согласен на ББД на уровне прожиточного минимума (15%) практически равна тем, кому необходимо более 40 тыс. рублей гарантированного дохода в месяц.

Если даже базовый доход будет введен, то 74% жителей Юга продолжат работать. 25% сменят работу и будут заниматься любимым делом. Только 2% опрошенных планируют ничем не заниматься и жить с выплат ББД.

В вопросе о возможных планах найти подработку после карантина жители Юга также отличились. 84% респондентов ответили положительно, и это самый большой показатель в стране среди федеральных округов. 8% не планируют искать заработок на стороне, а еще 8% уже нашли дополнительный источник дохода.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-15 июня по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.



