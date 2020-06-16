



57-летний мужчина и 80-ти летняя женщина погибли сегодня во время ночного пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», также пострадали две маленьких девочки. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 2 часа 28 минут. На улице Могилевича горела кровля и второй этаж частного 2-х этажного дома размером 10х10м. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.32. Причина пожара устанавливается.



Как пояснила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник, по факту гибели двоих человек организована проверка. Погибшими оказались 80-летняя пенсионерка и ее 57-летний сын. Когда дом заполыхал, в жилище находились пожилая женщина, её сын, внучка и двое правнуков. Первым задымление почувствовал мужчина, который успел спасти своих дочь и малолетних внуков, вытащив их на улицу, после чего скончался. Вероятнее всего, причиной его смерти стало отравления продуктами горения. Обгоревшее тело пенсионерки было обнаружено в ходе тушения дома. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Специалисты установили, что очаг возгорания находился в коридоре.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».