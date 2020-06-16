Происшествия

В Волгограде двое взрослых погибли и двое детей пострадали в страшном пожаре

Происшествия 16.06.2020 09:46
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16.06.2020 09:46


57-летний мужчина и 80-ти летняя женщина погибли сегодня во время ночного пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», также пострадали две маленьких девочки. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 2 часа 28 минут. На улице Могилевича горела кровля и второй этаж частного 2-х этажного дома размером 10х10м. Пожарные расчёты 1-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.32. Причина пожара устанавливается.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
Как пояснила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник, по факту гибели двоих человек организована проверка. Погибшими оказались 80-летняя пенсионерка и ее 57-летний сын. Когда дом заполыхал, в жилище находились пожилая женщина, её сын, внучка и двое правнуков. Первым задымление почувствовал мужчина, который успел спасти своих дочь и малолетних внуков, вытащив их на улицу, после чего скончался. Вероятнее всего, причиной его смерти стало отравления продуктами горения. Обгоревшее тело пенсионерки было обнаружено в ходе тушения дома.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Специалисты установили, что очаг возгорания находился в коридоре. 

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