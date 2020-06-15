Происшествия

Школьник за рулем отцовского авто спровоцировал погоню и стрельбу под Волгоградом

Происшествия 15.06.2020 17:31
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15.06.2020 17:31




Полицейские со стрельбой остановили в Ленинском районе Волгоградской области автомобиль "ВАЗ-2109", которым, как выяснилось, управлял 14-летний подросток. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, вечером 14 июня в полицию поступил сигнал от жителей поселка Рассвет. Они сообщили, что по улицам населенного пункта на большой скорости передвигается автомобиль, водитель которого грубо нарушает ПДД и создает угрозу для окружающих.
На место был направлен экипаж ДПС. Полицейские, заметив автомобиль "ВАЗ-2109", предприняли попытку его остановить. Однако водитель не отреагировал на законные требования правоохранителей и попытался скрыться. Уходя от преследования, нарушитель создавал угрозу другим автомобилистам и провоцировал столкновение с патрульным автомобилем.
В соответствии с ФЗ "О полиции" патрульные применили табельное оружие, произведя предупредительные выстрелы в воздух и прицельные выстрелы по колесам. В результате автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. 

За рулем автомобиля находился 14-летний местный подросток, который без спроса воспользовался машиной отца. Сообщается, что в отношении родителя возбуждено административное расследование, школьник будет взят под особый контроль инспекторов ПДН. 

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