В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парада

Общество 15.06.2020 16:39
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15.06.2020 16:39
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в оперативном штабе. Участники заседания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, отметили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области остается стабильной. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы; уровень летальности ниже, чем в среднем по стране; сохраняется высокий уровень свободного коечного фонда. Кроме того, регион значительно нарастил объемы тестирования - за последнее время проведено более 140 тысяч исследований. Тем не менее снять режим самоизоляции в регионе не решились.
«Учитывая рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, оперативным штабом принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории Волгоградской области до 23 июня текущего года. Вместе с тем предполагаем, что с 23 июня на территории Волгоградской области ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены. При этом необходимо будет продолжать соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования на предприятиях и в организациях, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и все санитарно-гигиенические меры», - подчеркнул губернатор Волгоградской области.
Сегодня же, как сообщало ИА "Высота 102", Ольга Зубарева заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе с наметившимся снижением. «Но стабилизация такая хрупкая. От нас зависит, сможем ли мы ее удержать», - отметила главный санитарный врач области. - Не хотелось бы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры. Все мероприятия, которые осуществляются в регионе, должны продолжаться, чтобы не отступать назад».
Напомним, в Волгограде 24 июня на площади Павших Борцов пройдет парад.
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