С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%

Экономика 15.06.2020 16:42 Новости компаний
0
15.06.2020 16:42 Новости компаний
С начала текущего года кредитный портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, половина портфеля – кредиты с использованием эскроу-счетов.
Сбербанк активно поддерживает строительную отрасль во всех регионах своего присутствия. Так, за 2019 год и 1 квартал 2020 года Поволжский банк Сбербанка увеличил объем открытых кредитных лимитов на строительство жилья на 57% до 31 млрд руб. На текущий момент на рассмотрении находятся кредитные заявки застройщиков еще примерно на 14,5 млрд руб.
Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Поддержка строительной отрасли традиционно является для нас приоритетной задачей. Совместно нам удалось не только сохранить объемы финансирования строительных проектов, но и не допустить каких-либо задержек по проектам с эскроу. Также хочу отметить, что мы помогали нашим клиентам встраивать в структуру сделок субсидии Минэкономразвития, что с учетом последних снижений ключевой ставки ЦБ РФ дает возможность выдачи кредитных лимитов со ставками 7-7,5% годовых».
Для удобства застройщиков в марте Сбербанк на базе Сбербанк Бизнес Онлайн запустил сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком.
Благодаря новому сервису действующие клиенты банка могут не посещать офис банка до момента подписания кредитной документации. Если юрлицо пока не является клиентом банка, то для осуществления электронного оборота по заявке ему следует прийти в офис и присоединиться к условиям дистанционного банковского обслуживания и далее продолжать все взаимодействие с банком в рамках рассмотрения сделки проектного финансирования онлайн.
Тем компаниям, которые не являются клиентами банка, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративные клиенты — кредитование онлайн». После заполнения идентификационных данных компании будет предоставлен доступ в ограниченную версию Сбербанк Бизнес Онлайн с возможностью подачи заявки на кредитование.
Фото - ru.freepik.com
Реклама
ПСБ запускает конкурс для предпринимателей15.06.2020 16:07
Экономика 15.06.2020 16:07
Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налогов11.06.2020 17:31
Экономика 11.06.2020 17:31
Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале11.06.2020 13:51
Экономика 11.06.2020 13:51
Сбербанк информирует о режиме работы в праздничные дни июня10.06.2020 22:33
Экономика 10.06.2020 22:33
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал Госуслуг10.06.2020 14:42
Экономика 10.06.2020 14:42
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes10.06.2020 13:31
Экономика 10.06.2020 13:31
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей10.06.2020 13:18
Экономика 10.06.2020 13:18
Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантина10.06.2020 12:58
Экономика 10.06.2020 12:58
В Волгоградской области Сбербанк выдал первые 50 кредитов по госпрограмме на возобновление бизнеса10.06.2020 12:10
Экономика 10.06.2020 12:10
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайн09.06.2020 17:42
Экономика 09.06.2020 17:42
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской области09.06.2020 09:11
Экономика 09.06.2020 09:11
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый дом09.06.2020 08:16
Экономика 09.06.2020 08:16
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработица08.06.2020 21:20
Экономика 08.06.2020 21:20
Волгоградские предприниматели получили 705 млн рублей от государства в пандемию08.06.2020 11:48
Экономика 08.06.2020 11:48
В Волгограде расширили меры поддержки малого и среднего бизнеса06.06.2020 09:56
Экономика 06.06.2020 09:56
Реклама