Экономика

С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%

Экономика 15.06.2020 16:42 Новости компаний
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15.06.2020 16:42 Новости компаний


С начала текущего года кредитный портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, половина портфеля – кредиты с использованием эскроу-счетов.
Сбербанк активно поддерживает строительную отрасль во всех регионах своего присутствия. Так, за 2019 год и 1 квартал 2020 года Поволжский банк Сбербанка увеличил объем открытых кредитных лимитов на строительство жилья на 57% до 31 млрд руб. На текущий момент на рассмотрении находятся кредитные заявки застройщиков еще примерно на 14,5 млрд руб.
Сергей Тютин, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Поддержка строительной отрасли традиционно является для нас приоритетной задачей. Совместно нам удалось не только сохранить объемы финансирования строительных проектов, но и не допустить каких-либо задержек по проектам с эскроу. Также хочу отметить, что мы помогали нашим клиентам встраивать в структуру сделок субсидии Минэкономразвития, что с учетом последних снижений ключевой ставки ЦБ РФ дает возможность выдачи кредитных лимитов со ставками 7-7,5% годовых».
Для удобства застройщиков в марте Сбербанк на базе Сбербанк Бизнес Онлайн запустил сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком.
Благодаря новому сервису действующие клиенты банка могут не посещать офис банка до момента подписания кредитной документации. Если юрлицо пока не является клиентом банка, то для осуществления электронного оборота по заявке ему следует прийти в офис и присоединиться к условиям дистанционного банковского обслуживания и далее продолжать все взаимодействие с банком в рамках рассмотрения сделки проектного финансирования онлайн.
Тем компаниям, которые не являются клиентами банка, нужно оставить заявку на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративные клиенты — кредитование онлайн». После заполнения идентификационных данных компании будет предоставлен доступ в ограниченную версию Сбербанк Бизнес Онлайн с возможностью подачи заявки на кредитование.
Фото - ru.freepik.com

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