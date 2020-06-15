ПСБ запускает конкурс для предпринимателей

Экономика 15.06.2020 16:07
0
15.06.2020 16:07
ПСБ объявляет о приеме заявок на участие во всероссийском конкурсе в поддержку предпринимателей. Общий призовой фонд составляет 15 миллионов рублей. Участники могут получить до 250 тысяч рублей на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от кризиса в период пандемии. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля 2020 года.
Оценка конкурсантов будет происходит на основе заполненных анкет, в которых необходимо прописать основные параметры деятельности, описать работу компании в период пандемии и проблемы, с которыми они столкнулись, а также социальную значимость бизнеса. В ходе оценки будут выставляться баллы, которые будут суммироваться по итогам конкурса.
«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы. Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться», – прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент ПСБ.
Условия участия в конкурсе: https://www.psbank.ru/Business/grant
Реклама
С начала года портфель девелоперов жилья в Поволжском банке Сбербанка вырос на 19%15.06.2020 16:42
Экономика 15.06.2020 16:42
Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налогов11.06.2020 17:31
Экономика 11.06.2020 17:31
Сбербанк примет участие в Семейном финансовом фестивале11.06.2020 13:51
Экономика 11.06.2020 13:51
Сбербанк информирует о режиме работы в праздничные дни июня10.06.2020 22:33
Экономика 10.06.2020 22:33
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал Госуслуг10.06.2020 14:42
Экономика 10.06.2020 14:42
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга самых удобных банков по версии Forbes10.06.2020 13:31
Экономика 10.06.2020 13:31
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей10.06.2020 13:18
Экономика 10.06.2020 13:18
Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантина10.06.2020 12:58
Экономика 10.06.2020 12:58
В Волгоградской области Сбербанк выдал первые 50 кредитов по госпрограмме на возобновление бизнеса10.06.2020 12:10
Экономика 10.06.2020 12:10
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайн09.06.2020 17:42
Экономика 09.06.2020 17:42
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской области09.06.2020 09:11
Экономика 09.06.2020 09:11
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый дом09.06.2020 08:16
Экономика 09.06.2020 08:16
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработица08.06.2020 21:20
Экономика 08.06.2020 21:20
Волгоградские предприниматели получили 705 млн рублей от государства в пандемию08.06.2020 11:48
Экономика 08.06.2020 11:48
В Волгограде расширили меры поддержки малого и среднего бизнеса06.06.2020 09:56
Экономика 06.06.2020 09:56
Реклама