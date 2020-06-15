Расследования

Ремонтники украли с нефтезавода в Волгограде продукции на миллион рублей

Расследования 15.06.2020 15:52
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15.06.2020 15:52


Полиция и УФСБ задержали 5 жителей Волгограда за хищение топлива с территории нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного в Красноармейском районе, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД. 
Установлено, что все мужчины в возрасте от 30 до 50 лет являлись сотрудниками подрядных и субподрядных организаций, которые по договорам выполняли работы, связанные с очисткой резервуаров и вывозом жидких отходов. Однако они решили воспользоваться свободным допуском на предприятие в корыстных целях.
Имея возможность беспрепятственного въезда на территорию предприятия, подозреваемые наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей, занимались хищением бензина, дизельного топлива, керосина, моторного и турбинного масла. Похищенное они вывозили на территорию базы, принадлежащей одному из подозреваемых, а затем реализовывали постоянным покупателям.

В ходе обыска на территории базы изъяты более 30 тонн нефтепродуктов, шланги, насосы, а также вакуумный ассенизатор на базе автомобиля "Зил", используемый во время совершения краж.
Предварительная сумма причиненного предприятию ущерба составляет не менее 1 миллиона рублей.
СУ Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой".  Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.   Подозреваемые в содеянном сознались, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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