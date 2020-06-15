Ремонтники украли с нефтезавода в Волгограде продукции на миллион рублей

Расследования 15.06.2020 15:52
0
15.06.2020 15:52
Полиция и УФСБ задержали 5 жителей Волгограда за хищение топлива с территории нефтеперерабатывающего предприятия, расположенного в Красноармейском районе, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.
Установлено, что все мужчины в возрасте от 30 до 50 лет являлись сотрудниками подрядных и субподрядных организаций, которые по договорам выполняли работы, связанные с очисткой резервуаров и вывозом жидких отходов. Однако они решили воспользоваться свободным допуском на предприятие в корыстных целях.
Имея возможность беспрепятственного въезда на территорию предприятия, подозреваемые наряду с выполнением своих непосредственных обязанностей, занимались хищением бензина, дизельного топлива, керосина, моторного и турбинного масла. Похищенное они вывозили на территорию базы, принадлежащей одному из подозреваемых, а затем реализовывали постоянным покупателям.
В ходе обыска на территории базы изъяты более 30 тонн нефтепродуктов, шланги, насосы, а также вакуумный ассенизатор на базе автомобиля "Зил", используемый во время совершения краж.
Предварительная сумма причиненного предприятию ущерба составляет не менее 1 миллиона рублей.
СУ Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная организованной группой". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые в содеянном сознались, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Реклама
Убийцу студента в Волгограде ищут по видео с камер в переходе15.06.2020 18:46
Расследования 15.06.2020 18:46
Волгоградка чудом избежала судимости за покупку килограмма черной икры15.06.2020 17:37
Расследования 15.06.2020 17:37
Волгоградец идет под суд за наглую рубку ясеня под окнами многоэтажки15.06.2020 15:04
Расследования 15.06.2020 15:04
Следственные действия по делу школьника - «подрывника» из Волгограда попали на видео15.06.2020 14:23
Расследования 15.06.2020 14:23
Волгоградский суд не оправдал осужденного за изнасилование школьницы маршрутчика15.06.2020 12:15
Расследования 15.06.2020 12:15
Миллион рублей дадут за помощь в раскрытии убийства иностранного студента в Волгограде15.06.2020 10:48
Расследования 15.06.2020 10:48
СК прокомментировал убийство иностранного студента медуниверситета в Волгограде15.06.2020 10:01
Расследования 15.06.2020 10:01
В Волгограде зарезали студента медуниверситета14.06.2020 19:30
Расследования 14.06.2020 19:30
Волгоградский хакер шантажировал жительницу Воронежской области ее личными фото14.06.2020 16:11
Расследования 14.06.2020 16:11
В Волгограде привлекали деньги дольщиков для строительства таунхауса-«призрака»12.06.2020 14:47
Расследования 12.06.2020 14:47
Испытавшего кураж волгоградца арестовали за оскорбление полицейских11.06.2020 19:13
Расследования 11.06.2020 19:13
"Я тупая!": истерика пьяной матери за рулем попала на видео после гибели ее дочери в ДТП11.06.2020 17:25
Расследования 11.06.2020 17:25
В Волгоградской области в гибели на воде 7-летней девочки обвинили друга семьи11.06.2020 14:30
Расследования 11.06.2020 14:30
Многодетную мамашу в Волгоградской области осудили за замерзшего во дворе сына11.06.2020 12:34
Расследования 11.06.2020 12:34
В Волгоградской области пьяные студенты разбили кучу припаркованных иномарок10.06.2020 13:32
Расследования 10.06.2020 13:32
Реклама